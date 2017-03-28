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28 марта, источник: РИА Новости

Супруге Фийона предъявили официальные обвинения в фиктивном трудоустройстве

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Супруге кандидата на пост президента Франции Франсуа Фийона Пенелопе предъявили официальные обвинения по делу о фиктивном трудоустройстве, передает агентство Рейтер со ссылкой на судебный источник.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что следователи финансовой прокуратуры Франции в настоящее время допрашивают супругу кандидата на пост президента страны, экс-премьера Франсуа Фийона Пенелопу по делу о якобы фиктивном трудоустройстве. Ожидалось, что супруге кандидата будут предъявлены официальные обвинения.

Как сообщает агентство со ссылкой на источник, Пенелопе Фийон были предъявлены обвинения в соучастии и сокрытии хищения государственных средств. Ей также предъявлены обвинения в злоупотреблении общественным имуществом и мошенничестве при отягчающих обстоятельствах.

Ранее во Франции вспыхнул скандал связанный с трудоустройством жены и детей экс-премьера Франсуа Фийона. Он разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, где утверждалось, что его супруга Пенелопа восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона.

Газета ссылалась на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. При этом газета делала оговорку, что нанимать членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

В середине марта Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств, связанных с фиктивным трудоустройством членов его семьи.

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