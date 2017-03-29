Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО
ВАШИНГТОН, 28 марта. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США на заседании ратифицировал протокол о вступлении Черногории в НАТО.
ВАШИНГТОН, 28 марта. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США на заседании ратифицировал протокол о вступлении Черногории в НАТО.
Голосование пока продолжается, однако документ уже поддержали 60 сенаторов из 100, чего достаточно для принятия палатой положительного решения.
Сейчас в НАТО входят 28 стран.