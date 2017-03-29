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00:06 (мск), источник: ТАСС

Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО

ВАШИНГТОН, 28 марта. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США на заседании ратифицировал протокол о вступлении Черногории в НАТО.

Голосование пока продолжается, однако документ уже поддержали 60 сенаторов из 100, чего достаточно для принятия палатой положительного решения.

Сейчас в НАТО входят 28 стран.

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