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00:38 (мск), источник: РИА Новости

Британия с началом Brexit вступает в период «великой неопределенности»

ЛОНДОН, 29 мар — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник официально запустит процедуру выхода страны из ЕС. Это означает, что, в соответствии с правилами, прописанными в статье 50-й Лиссабонского договора, Соединенное Королевство должно будет покинуть ЕС ровно два года спустя, то есть 29 марта 2019 года.

Источник: Reuters

Что в письме

Поскольку текст 50-й статьи носит довольно общий характер, а сама процедура не имеет прецедентов, потому что еще ни одна страна из ЕС не выходила, процесс и детали процедуры запуска остаются достаточно неясными.

Единственным обязательным требованием является направление письменного уведомления от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй главе Европейского совета Дональду Туску. Неясно, будет ли это обычное письмо, электронное, либо же послание будет доставлено Туску лично постпредом Британии Тимом Барроу, министром по делам Brexit Дэвидом Дэвисом или кем-то еще. Каков будет объем послания и что именно в нем будет говориться, остается пока неизвестным.

Мэй неоднократно говорила, что Британия стремится сохранить максимально тесные партнерские отношения с ЕС и после Brexit и максимально оперативно гарантировать неизменность прав живущих в Британии европейцев в обмен на аналогичные гарантии для британцев в ЕС. Однако будут ли эти конкретные заявления содержаться в письме, неизвестно.

Ранее официальный представитель канцелярии премьера сообщил, что письмо призвано будет «задать тон» будущим переговорам сторон. «Премьер-министр сказала, что письмо станет одним из важнейших документов в новейшей истории нашей страны, начнет выполнять волю граждан, высказанную на референдуме (о выходе из ЕС) и задаст тон нашим новым отношениям с Европой и миром», — сказал он.

Неясно и то, кто именно первым объявит об официальном запуске Brexit: британский премьер после полудня (после 14.00 мск) выступит в парламенте с заявлением об отправке уведомления, однако до этого о получении письма может объявить офис Туска. Впрочем, представитель Еврокомиссии ранее сообщил, что в Брюсселе рассчитывают получить от Великобритании официальное уведомление во второй половине дня.

ЕС собирается с силами

Как объявил ранее Туск, в течение 48 часов после получения уведомления он выступит с формальным ответом и кратким изложением стратегии Brexit. Однако, как утверждают британские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе, европейской стороне понадобится не менее восьми недель на выработку относительно детального плана на предстоящие переговоры. Презентация этого плана, как ожидается, состоится на внеочередном саммите лидеров 27 стран ЕС 29 апреля — ровно через месяц после запуска Brexit. Тогда же мандат на переговоры будет официально передан переговорщику, выбранному Европейской комиссией — французскому дипломату Мишелю Барнье. Он возглавит уже сформированный отдел Еврокомиссии по Brexit.

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После этого начнутся официальные переговоры Британии и ЕС. Отвечать за работу с отдельными европейскими странами по ходу переговоров будет бельгийский дипломат Дидье Сеюс (Didier Seeuws).

Вне зависимости от того, как будут идти переговоры, Британия, согласно 50-й статье Лиссабонского договора, должна будет покинуть ЕС ровно спустя два года после запуска процедуры Brexit, то есть 29 марта 2019 года. До тех пор Соединенное Королевство будет оставаться полноправным членом ЕС. Этот период может быть продлен, но только с согласия всех 27 стран-членов ЕС.

Остается главный вопрос: может ли процесс Brexit повернуться вспять? Ответа на него нет: 50-я статья Лиссабонского договора ничего об этом не говорит, и юристы Евросоюза никогда эту тему не поднимали.

Острые проблемы

Несмотря на то, что переговоры будут идти явно не очень быстро и не очень просто, есть несколько вопросов, которые сторонам нужно будет решать максимально оперативно.

Во-первых, речь идет о ситуации с правами европейцев в Британии и британцев в Европе. Британский премьер настаивает на соблюдении принципа взаимности в этом вопросе: то есть как только ЕС гарантирует сохранение после Brexit статуса живущих и работающих на континенте британцев, Великобритания сделает то же самое для граждан ЕС. Остается неясным, каковы будут правила для европейцев, которые въедут в Соединенное Королевством после 29 марта, то есть после начала Brexit.

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Трудности Брексита

Сохраняется вопрос относительно социальных пособий после Brexit: британское консервативное правительство держит курс на ужесточение правил получения пособий, однако согласится ли на эти требования ЕС, остается также неясным.

Британскому правительству Brexit составит также массу проблем. Во-первых, многие члены парламента требуют законодательного оформления обещания правительства согласовать с ними итоговые договоренности с ЕС и не согласны с Мэй, заявившей, что она готова вывести страну из Евросоюза даже в том случае, если это будет означать повышение торговых тарифов в соответствии с правилами ВТО. С парламентариями солидарны британцы: лишь 25% считают разумным «покинуть ЕС без конкретных международных договоренностей и вернуться к торговле с ЕС на основе правил ВТО».

Во-вторых, британскому правительству предстоит тяжелая работа по переделке всего корпуса законодательства ЕС на британские законы. Законопроект об отмене закона 1972 года, позволившего европейским законам действовать как национальным, известен как «Великий законопроект об отмене» (Great Repeal Bill). Как ожидается, правительство внесет его в парламент весной 2017 года с тем, чтобы он был одобрен до завершения переговоров с ЕС. В силу тогда он вступит в момент выхода Великобритании из ЕС.

В четверг правительство должно опубликовать так называемую «белую книгу» — документ, в котором будут прописаны основные положения «Великого законопроекта об отмене», который уже называют самым важным законопроектом в стране за последние несколько десятилетий.

Членам правительства, а потом и парламентариям придется пересмотреть сотни, если не тысячи, европейских законов и понять, какие именно из них и как следует переделать в национальные, какие отменить, а какие новые законы ввести. Политологи отмечают, что у парламентариев будет столько работы в ближайшие два года с этим законопроектом, что едва ли они смогут параллельно заниматься чем-то еще.

Таким образом, пока можно точно сказать, что 29 марта в истории Великобритания начинается период такой неопределенности, какой не было, вероятно, со времен Второй мировой войны.

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