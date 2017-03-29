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12:47 (мск), источник: Фонтанка

Референдум о статусе Исаакия в РПЦ назвали «правовым нонсенсом»

Инициатива проведения референдума о судьбе Исаакиевского собора является «правовым нонсенсом», так как, по сути, будет рассматриваться целесообразность соблюдения федерального закона, при этом Русская православная церковь уже ответила на конструктивную критику передачи собора в ее пользование, заявил 28 марта глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Источник: РИА "Новости"

«Считаю, что инициатива вынесения на референдум вопроса о передаче Исаакиевского собора Церкви является правовым нонсенсом. Потому что это значило рассмотрение на таком референдуме вопроса о том, нужно или не нужно ли соблюдать федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения», — сказал Легойда в комментарии РИА Новости.

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Он добавил, что в условиях когда Русская церковь «дала ответы на все конструктивные опасения» относительно перспектив передачи собора, инициатива о проведении референдума является «попыткой перевода вопроса обратно в неконструктивное русло».

Как ранее писала «Фонтанка», Горизбирком Петербурга проголосовал за референдум о судьбе Исаакиевского собора. Решение принято на заседании комиссии 28 марта.

Согласно закону, следующая стадия — утверждение в ЗакСе, затем — сбор подписей. Подтвердить необходимость проведения народного голосования должны как минимум 2% избирателей — это 75 тысяч человек. Их подписи инициаторы референдума обязаны собрать за месяц. Если все сложится удачно, то будет назначен день плебисцита.

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