Референдум о статусе Исаакия в РПЦ назвали «правовым нонсенсом»

«Считаю, что инициатива вынесения на референдум вопроса о передаче Исаакиевского собора Церкви является правовым нонсенсом. Потому что это значило рассмотрение на таком референдуме вопроса о том, нужно или не нужно ли соблюдать федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения», — сказал Легойда в комментарии РИА Новости.

Он добавил, что в условиях когда Русская церковь «дала ответы на все конструктивные опасения» относительно перспектив передачи собора, инициатива о проведении референдума является «попыткой перевода вопроса обратно в неконструктивное русло».

Как ранее писала «Фонтанка», Горизбирком Петербурга проголосовал за референдум о судьбе Исаакиевского собора. Решение принято на заседании комиссии 28 марта.

Согласно закону, следующая стадия — утверждение в ЗакСе, затем — сбор подписей. Подтвердить необходимость проведения народного голосования должны как минимум 2% избирателей — это 75 тысяч человек. Их подписи инициаторы референдума обязаны собрать за месяц. Если все сложится удачно, то будет назначен день плебисцита.