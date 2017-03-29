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03:12 (мск), источник: РИА Новости

Пушков упрекнул Госдеп за молчание о разгоне протестов в Париже

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Отсутствие комментариев Госдепа по поводу разгона протестов в Париже говорит о его «фейковых» ценностях, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Источник: РИА Новости

Жители округа и представители китайской общины французской столицы вторую ночь подряд устраивают погромы и акции протеста в связи с убийством полицейскими китайца. Во вторник вечером полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, сообщал корреспондент РИА Новости.

«Что-то не слышно негодующего голоса Госдепа, осуждающего власти Франции за жестокость к протестующим. И не услышим. Ценности-то фейковые», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

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​Ранее госдеп США осудил задержания, проведенные в ходе несанкционированной акции в России, а ЕС призвал российские власти «немедленно освободить» всех задержанных в ходе акций 26 марта.

По оценкам полиции, в этот день на улицах Москвы находилось порядка 7−8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В понедельник вечером представитель пресс-службы столичного главка МВД сообщил РИА Новости, что большинство задержанных отпущены.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал реакцию Запада на задержания в России двойными стандартами, напомнив, что по поводу решений, которые были приняты в Германии, Нидерландах, Австрии, власти которых запретили проводить определенные митинги, «никто не переживал», «никто ничего не сказал по этому поводу».

В воскресенье в Москве прошла несанкционированная акция, организованная оппозиционером Алексеем Навальным. Ранее власти Москвы предложили перенести шествие 26 марта из центра столицы в Сокольники и Люблино, но организаторы отказались. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял после этого, что призывы выходить на улицы в центре Москвы — не что иное, как провокации.

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