Пушков упрекнул Госдеп за молчание о разгоне протестов в Париже
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Отсутствие комментариев Госдепа по поводу разгона протестов в Париже говорит о его «фейковых» ценностях, считает российский сенатор Алексей Пушков.
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Отсутствие комментариев Госдепа по поводу разгона протестов в Париже говорит о его «фейковых» ценностях, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Жители округа и представители китайской общины французской столицы вторую ночь подряд устраивают погромы и акции протеста в связи с убийством полицейскими китайца. Во вторник вечером полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, сообщал корреспондент РИА Новости.
«Что-то не слышно негодующего голоса Госдепа, осуждающего власти Франции за жестокость к протестующим. И не услышим.
Ранее госдеп США осудил задержания, проведенные в ходе несанкционированной акции в России, а ЕС призвал российские власти «немедленно освободить» всех задержанных в ходе акций 26 марта.
По оценкам полиции, в этот день на улицах Москвы находилось порядка 7−8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В понедельник вечером представитель
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал реакцию Запада на задержания в России двойными стандартами, напомнив, что по поводу решений, которые были приняты в Германии, Нидерландах, Австрии, власти которых запретили проводить определенные митинги, «никто не переживал», «никто ничего не сказал по этому поводу».
В воскресенье в Москве прошла несанкционированная акция, организованная оппозиционером Алексеем Навальным. Ранее власти Москвы предложили перенести шествие 26 марта из центра столицы в Сокольники и Люблино, но организаторы отказались.