В Грузии арестовали экс-заместителя министра энергетики времен Януковича — Луценко

«ГСУ ГПУ осуществляется досудебное расследование уголовного производства в отношении заместителя министра ТЭК времен Януковича — господина Кирюшина по подозрению в соучастии в завладении преступной организацией под руководством Януковича. В. Ф. имуществом, принадлежащим ПАО “Укрнафта” и ПАО “Укргаздобыча” на общую сумму более 2 млрд грн», — написал он.

По словам Луценко, 25 марта Кирюшина задержали на территории Грузии. Сегодня, 28 марта, грузинская Фемида приняла решение о его временном аресте на 90 суток для принятия решения об экстрадиции в Украину.

Ранее УНИАН сообщал, что в Молдавии суд арестовал украинского судью Николая Чауса.