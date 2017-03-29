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08:08 (мск), источник: УНИАН

В Грузии арестовали экс-заместителя министра энергетики времен Януковича — Луценко

В Грузии на 90 дней арестовали бывшего заместителя министра топлива и энергетики времен экс-президента Виктора Януковича Игоря Кирюшина, сообщил на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Источник: УНИАН

«ГСУ ГПУ осуществляется досудебное расследование уголовного производства в отношении заместителя министра ТЭК времен Януковича — господина Кирюшина по подозрению в соучастии в завладении преступной организацией под руководством Януковича. В. Ф. имуществом, принадлежащим ПАО “Укрнафта” и ПАО “Укргаздобыча” на общую сумму более 2 млрд грн», — написал он.

По словам Луценко, 25 марта Кирюшина задержали на территории Грузии. Сегодня, 28 марта, грузинская Фемида приняла решение о его временном аресте на 90 суток для принятия решения об экстрадиции в Украину.

Ранее УНИАН сообщал, что в Молдавии суд арестовал украинского судью Николая Чауса.

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