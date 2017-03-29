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03:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп отменил указ Обамы о борьбе с изменениями климата

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене принятых своим предшественником Бараком Обамой мер по борьбе с изменением климата. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает ТАСС.

Источник: AP 2017

Церемония прошла в федеральном Агентстве по охране окружающей среды. Трамп выразил мнение, что решение Обамы наносит ущерб энергетике США и тем, кто работает в этой сфере. Перед подписанием он заявил о начале «новой эры американской энергетики».

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«Указ, который я подписываю сегодня, упраздняет чрезмерный федеральный надзор, он позволит нашим рабочим развиваться, конкурировать и побеждать в условиях равной конкуренции впервые за долгое время», — цитирует хозяина Белого дома агентство.

В 2015 году Обама подписал указ с требованиями сократить выбросы электростанций в атмосферу и ввести ограничения на выбросы метана и добычу нефти и газа методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга).

Кроме того, Трамп настаивает на отмене еще одного начинания Обамы — проекта всеобщего медицинского страхования Obamacare. Действующий президент США назвал этот закон «никуда не годным», поскольку «он и плохо работает, и наносит ущерб семьям». Однако 24 марта стало известно, что Республиканская партия сняла с голосования в палате представителей Конгресса законопроект об отмене Obamacare.

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