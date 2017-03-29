Трамп отменил указ Обамы о борьбе с изменениями климата

Церемония прошла в федеральном Агентстве по охране окружающей среды. Трамп выразил мнение, что решение Обамы наносит ущерб энергетике США и тем, кто работает в этой сфере. Перед подписанием он заявил о начале «новой эры американской энергетики».

«Указ, который я подписываю сегодня, упраздняет чрезмерный федеральный надзор, он позволит нашим рабочим развиваться, конкурировать и побеждать в условиях равной конкуренции впервые за долгое время», — цитирует хозяина Белого дома агентство.

В 2015 году Обама подписал указ с требованиями сократить выбросы электростанций в атмосферу и ввести ограничения на выбросы метана и добычу нефти и газа методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга).

Кроме того, Трамп настаивает на отмене еще одного начинания Обамы — проекта всеобщего медицинского страхования Obamacare. Действующий президент США назвал этот закон «никуда не годным», поскольку «он и плохо работает, и наносит ущерб семьям». Однако 24 марта стало известно, что Республиканская партия сняла с голосования в палате представителей Конгресса законопроект об отмене Obamacare.