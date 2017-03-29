Хабаровский край лидирует по выдаче дальневосточного гектара — Галушка

Ход реализации федерального закона по выдаче дальневосточного гектара обсудили в Хабаровске. Участие в совещании под руководством министра РФ по развитию Дальнего Востока приняли представители аппарата полпреда президента РФ в ДФО, федеральных и региональных органов власти, прокуратуры.



Как отметил Александр Галушка, желающим уже предоставлено 8,5 тысяч земельных участков на территории ДФО. «Хабаровский край — лидер по предоставлению дальневосточного гектара — 2250 участков оформлено на сегодняшний день.



На втором месте находится Сахалинская область — 1887, на третьем — Приморский край, где выдано 1400 участков, — подчеркнул Александр Галушка.



Реализация третьего этапа проекта выявила ряд вопросов, а также поставила на передний план очевидные приоритеты. Нам необходимо максимально сократить разрыв между количеством поданных заявок и количеством предоставленных земельных участков. Обеспечить инфраструктурой территории, земли которых пользуются особым спросом. В Хабаровском крае наибольший интерес вызывают Хабаровский, Бикинский, Вяземский, Амурский и имени Лазо районы.



Александр Галушка также добавил, что в регионе утверждена «дорожная карта», в которой прописаны конкретные шаги по созданию необходимой инфраструктуры в местах компактного расположения земельных участков. Свет и дороги обойдутся примерно в 800 млн рублей. Принципиальным, по его мнению, здесь является позиция обладателей гектаров, от которых должна исходить инициатива.



— В Хабаровском крае принято более 11 тысяч заявлений на предоставление наделов. Почти половина из них поступила после начала реализации третьего этапа проекта. Интерес к региону проявляют жители Москвы, Свердловской и Московской областей, Санкт-Петербурга, Приморского края, республики Крым и иных регионов. В настоящее время мы можем говорить о 50−60% удовлетворении заявок.



Срез по видам деятельности показывает, что большинство участков рассматриваются под занятие сельским хозяйством, строительство и ведение бизнеса, но большинство обладателей еще не определились, — сказал первый заместитель председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.



Также на совещании обсудили варианты помощи обладателям земельных участков. Так, Фонд развития Дальнего Востока совместно с Почта-банком разработали кредитный продукт, который в ближайшее время появится на рынке и станет доступен получателям «дальневосточного гектара».



По индивидуальной заявке можно будет взять до 600 тысяч рублей сроком на пять лет под 8−10% годовых, в случае подачи коллективной заявки до 3 млн рублей на срок до 8 лет. Иными мерами поддержки могут стать гранты на ведение фермерского хозяйства, субсидии, связанные с приобретением сельхозтехники, получение квот на право вырубки леса для формирования домокомплектов.