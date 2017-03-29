Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
Крупнейшая сеть продуктовых магазинов займется новым бизнесом
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Таинственный космический самолет США поставил экспертов в тупик
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
13Теракт в центре Лондона
10Европейские деревья года
9В мире зацвела сакура
03:46 (мск), источник: RIGMA.INFO

Хабаровский край лидирует по выдаче дальневосточного гектара — Галушка

Министр РФ по развитию Дальнего Востока оценил ход реализации федерального закона в регионе.

Источник: Reuters

Ход реализации федерального закона по выдаче дальневосточного гектара обсудили в Хабаровске. Участие в совещании под руководством министра РФ по развитию Дальнего Востока приняли представители аппарата полпреда президента РФ в ДФО, федеральных и региональных органов власти, прокуратуры.

Как отметил Александр Галушка, желающим уже предоставлено 8,5 тысяч земельных участков на территории ДФО. «Хабаровский край — лидер по предоставлению дальневосточного гектара — 2250 участков оформлено на сегодняшний день.

На втором месте находится Сахалинская область — 1887, на третьем — Приморский край, где выдано 1400 участков, — подчеркнул Александр Галушка.

Реализация третьего этапа проекта выявила ряд вопросов, а также поставила на передний план очевидные приоритеты. Нам необходимо максимально сократить разрыв между количеством поданных заявок и количеством предоставленных земельных участков. Обеспечить инфраструктурой территории, земли которых пользуются особым спросом. В Хабаровском крае наибольший интерес вызывают Хабаровский, Бикинский, Вяземский, Амурский и имени Лазо районы.

Александр Галушка также добавил, что в регионе утверждена «дорожная карта», в которой прописаны конкретные шаги по созданию необходимой инфраструктуры в местах компактного расположения земельных участков. Свет и дороги обойдутся примерно в 800 млн рублей. Принципиальным, по его мнению, здесь является позиция обладателей гектаров, от которых должна исходить инициатива.

— В Хабаровском крае принято более 11 тысяч заявлений на предоставление наделов. Почти половина из них поступила после начала реализации третьего этапа проекта. Интерес к региону проявляют жители Москвы, Свердловской и Московской областей, Санкт-Петербурга, Приморского края, республики Крым и иных регионов. В настоящее время мы можем говорить о 50−60% удовлетворении заявок.

Срез по видам деятельности показывает, что большинство участков рассматриваются под занятие сельским хозяйством, строительство и ведение бизнеса, но большинство обладателей еще не определились, — сказал первый заместитель председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.

Также на совещании обсудили варианты помощи обладателям земельных участков. Так, Фонд развития Дальнего Востока совместно с Почта-банком разработали кредитный продукт, который в ближайшее время появится на рынке и станет доступен получателям «дальневосточного гектара».

По индивидуальной заявке можно будет взять до 600 тысяч рублей сроком на пять лет под 8−10% годовых, в случае подачи коллективной заявки до 3 млн рублей на срок до 8 лет. Иными мерами поддержки могут стать гранты на ведение фермерского хозяйства, субсидии, связанные с приобретением сельхозтехники, получение квот на право вырубки леса для формирования домокомплектов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Руководителей хабаровского «Водоканала» подозревают в хищении не менее 130 млн рублей
Премьер Британии подписала письмо в Евросоюз о запуске Brexit
Трамп отменил указ Обамы о борьбе с изменениями климата
Пушков упрекнул Госдеп за молчание о разгоне протестов в Париже
Сборная России забила три мяча бельгийцам в товарищеском матче
Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО
СМИ: LinkedIn стала российским резидентом
Супруге кандидата в президенты Франции предъявили обвинения
Спорт
Сборная России сыграла вничью с Бельгией в товарищеском матче Российские футболисты чудесным образом спаслись в матче, который складывался так, что вполне мог стать худшим для команды после Евро-2016
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь