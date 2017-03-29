Марин Ле Пен: Франция не будет подстраиваться под Россию

Ранее госпожа Ле Пен побывала с визитом в Москве, где встретилась с членами комитета Госдумы по международным делам и с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Выступая перед российскими парламентариями, кандидат в президенты Франции призвала к отмене санкций в отношении России — во всяком случае, черных списков.

«Когда я буду избрана, Франция вновь станет великой державой, обеспечивающей баланс. Она вновь будет нести собственное глобальное видение, а не будет сужаться до пределов Евросоюза, как это происходит сейчас», — подчеркнула политик.

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с Марин Ле Пен заявил, что Москва придает очень большое значение отношениям с Парижем и не хочет влиять на президентские выборы в этой стране.

«Мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, также, как делают наши партнеры, например, в Европе, в США», — цитирует Владимира Путина «РИА Новости».

Напомним, 20 марта в прямом эфире французских телеканалов TF1 и LCI прошел первый тур президентских дебатов. По данным соцопросов, победителем первого раунда дебатов кандидатов в президенты Франции стал центрист Эмманюэль Макрон. Он выглядел убедительнее соперников и призывал «избегать сближения» с президентом Владимиром Путиным. В то время как оппоненты высказывались более мягко о выстраивании отношений с Россией.