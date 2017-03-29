Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
В программу сноса в Москве попадут более 500 кварталов
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 танка Украины: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Таинственный космический самолет США поставил экспертов в тупик
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
13Теракт в центре Лондона
10Европейские деревья года
9В мире зацвела сакура
03:49 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Марин Ле Пен: Франция не будет подстраиваться под Россию

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в эфире телеканала France 2 ответила на вопрос, будет ли Франция «подстраиваться под линию России» в случае ее прихода к власти. «Ни в коем случае», — приводит ТАСС ее ответ.

Источник: Reuters

«Когда я буду избрана, Франция вновь станет великой державой, обеспечивающей баланс. Она вновь будет нести собственное глобальное видение, а не будет сужаться до пределов Евросоюза, как это происходит сейчас», — подчеркнула политик.

Ранее госпожа Ле Пен побывала с визитом в Москве, где встретилась с членами комитета Госдумы по международным делам и с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Выступая перед российскими парламентариями, кандидат в президенты Франции призвала к отмене санкций в отношении России — во всяком случае, черных списков.

Видео
Марин Ле Пен раскритиковала Евросоюз

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с Марин Ле Пен заявил, что Москва придает очень большое значение отношениям с Парижем и не хочет влиять на президентские выборы в этой стране.

«Мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, также, как делают наши партнеры, например, в Европе, в США», — цитирует Владимира Путина «РИА Новости».

Напомним, 20 марта в прямом эфире французских телеканалов TF1 и LCI прошел первый тур президентских дебатов. По данным соцопросов, победителем первого раунда дебатов кандидатов в президенты Франции стал центрист Эмманюэль Макрон. Он выглядел убедительнее соперников и призывал «избегать сближения» с президентом Владимиром Путиным. В то время как оппоненты высказывались более мягко о выстраивании отношений с Россией.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как отец вытаскивал сына из Сирии
Премьер Британии подписала письмо в Евросоюз о запуске Brexit
Трамп отменил указ Обамы о борьбе с изменениями климата
Пушков упрекнул Госдеп за молчание о разгоне протестов в Париже
Сборная России забила три мяча бельгийцам в товарищеском матче
Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО
СМИ: LinkedIn стала российским резидентом
Супруге кандидата в президенты Франции предъявили обвинения
Спорт
Сборная России сыграла вничью с Бельгией в товарищеском матче Российские футболисты чудесным образом спаслись в матче, который складывался так, что вполне мог стать худшим для команды после Евро-2016
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь