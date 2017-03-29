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03:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Леонид Сунгоркин возвращается к хабаровским эсерам

После долгой разлуки известный общественник, блогер и возмутитель спокойствия надеется помочь партии и привлечь новые голоса.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 29 марта, AmurMedia.

Новое старое пополнение ждет «Справедливую Россию» в Хабаровском крае. На днях меня пригласили вернуться, и я предложение принял, сообщил корр. ИА AmurMedia известный в крае общественник, блогер, руководитель «Объединения по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья» Леонид Сунгоркин.

— На днях меня пригласил вернуться в ряды «Справедливой России» руководитель реготделения партии Игорь Глухов, и я это предложение принял. Кто знает, подтвердит, что меня хорошо помотало по разным партиям, и в «Справедливой России» до этого я 7 лет состоял, а теперь вот пришло время вернуться. Так что, надеюсь, хорошо поработать на этом поприще, помочь партии привлечь новые силы и голоса, — сообщил Леонид Сунгоркин.

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