Александр Галушка: Приморье отстает по количеству выданных «дальневосточных гектаров»

Приморье заняло третье место по количеству выданных «дальневосточных гектаров»: здесь гражданам выдали 1 400 земельных участков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития. На первом месте в рейтинге Хабаровский край, где выдано 2 250 участков, а на втором — Сахалинская область, где в пользование предоставлено 1 887 участков.

Эти данные привел глава минвостокразвития Александр Галушка в Хабаровске на совещании «О мерах по устранению существующего разрыва между количеством поданных заявок и выданных земельных участков в рамках проекта “дальневосточный гектар”». Он отметил, что выдача земли в рамках данной госпрограммы оказалась далека от идеала:

«Реализация третьего этапа данного проекта выявила ряд проблемных вопросов, а также поставила на передний план очевидные приоритеты, — сказал Галушка. — Во-первых, нам необходимо максимально сократить разрыв между количеством поданных заявок и количеством предоставленных земельных участков».

По состоянию на 27 марта, всего было подано 77,5 тысяч заявлений на получение «дальневосточного» гектара, 8,5 тысяч земельных участков отдано в пользование гражданам. Около пятидесяти процентов заявок поступило на третьем этапе программы.