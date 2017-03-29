Александр Галушка: Приморье отстает по количеству выданных «дальневосточных гектаров»
Регион опередили Хабаровский край и Сахалин.
Регион опередили Хабаровский край и Сахалин.
Приморье заняло третье место по количеству выданных «дальневосточных гектаров»: здесь гражданам выдали 1 400 земельных участков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Эти данные привел глава минвостокразвития Александр Галушка в Хабаровске на совещании «О мерах по устранению существующего разрыва между количеством поданных заявок и выданных земельных участков в рамках проекта “дальневосточный гектар”». Он отметил, что выдача земли в рамках данной госпрограммы оказалась далека от идеала:
«Реализация третьего этапа данного проекта выявила ряд проблемных вопросов, а также поставила на передний план очевидные приоритеты, — сказал Галушка. —
По состоянию на 27 марта, всего было подано 77,5 тысяч заявлений на получение «дальневосточного» гектара, 8,5 тысяч земельных участков отдано в пользование гражданам. Около пятидесяти процентов заявок поступило на третьем этапе программы.