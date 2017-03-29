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04:41 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Новому главе КСП Приморья указали на проблемы с онлайн-доступом

Депутаты не нашли отчет о деятельности аудиторов в Интернете.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 29 марта, PrimaMedia.

Первые изменения в стиле работы Контрольно-счетной палаты Приморья (КСП) после смены председателя заметили депутаты краевого Заксобрания (ЗС ПК). Отчет о деятельности аудиторов, который наряду со всеми актами КСП традиционно размещали в сети Интернет, на этот раз парламентарии не обнаружили в онлайн-доступе. В ходе отчета на очередном заседании парламента сегодня, 29 марта, главе КСП Игорю Ватулину указали на эту недоработку, сообщает ИА PrimaMedia.

Игорь Ватулин приступил к обязанностям председателя Контрольно-счетной палаты Приморья 1 февраля 2017 года. Его кандидатуру по представлению губернатора поддержало большинство парламента. Против выступила только фракция КПРФ, которая заявила о нарушении сроков проведения процедуры назначения. До этой кадровой замены приморскую КСП с 2012 года возглавлял Дмитрий Виноградов. При нем, по оценке депутатов, орган стал действительно самостоятельным.

На очередном заседании 29 марта Игорь Ватулин отчитался о работе КСП в 2016 году.

— За 2016 год Контрольно-счетной палатой Приморского края было проведено 118 экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, в том числе: 22 экспертно-аналитических мероприятия, 42 внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств краевого бюджета за 2015 год и 54 контрольных мероприятия, — сообщил Игорь Ватулин.

В прошлый год аудиторы показали высокую эффективность, впрочем, не числом проверок, а суммой выявленных нарушений при расходовании бюджетных средств и размером средств, возвращенных в казну.

— Общий объем проверенных средств составил 44,5 млрд рублей. Было выявлено финансовых нарушений на общую сумму 302 млн рублей, в том числе: незаконное использование средств — 59,9 млн рублей, потери бюджетов всех уровней — 22,4 млн рублей, нарушения бухгалтерского учета — 145,1 млн рублей, прочие финансовые нарушения — 67,5 млн рублей. Объем неэффективного использования средств составил 246 млн рублей. Благодаря работе аудиторов удалось вернуть в краевой бюджет 105,3 млн рублей. За год мы внесли в проверяемые организации 39 представлений об устранении нарушений, из которых было исполнено 23, — рассказал новый председатель.

Депутаты приняли к сведению отчет Игоря Ватулина. Однако новому председателю указали на то, что документа КСП нет в свободном доступе.

— Почему нет самого отчета? Обычно в электронном виде размещают на сайте, и депутаты имеют возможность с ним ознакомиться заранее, — отметил депутат фракции КПРФ ЗС ПК Артем Самсонов.

Стоит отметить, что отчет не размещен не только на сайте Законодательного собрания Приморского края. Документ отсутствует и в соответствующем разделе на сайте самой Контрольно-счетной палаты, где, как правило, размещаются все отчеты, акты, информация по итогам проверок, а также планы проверок аудиторов.

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