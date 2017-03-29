Новому главе КСП Приморья указали на проблемы с онлайн-доступом
Депутаты не нашли отчет о деятельности аудиторов в Интернете.
Депутаты не нашли отчет о деятельности аудиторов в Интернете.
Владивосток, 29 марта, PrimaMedia.
Первые изменения в стиле работы
Игорь Ватулин приступил к обязанностям председателя
На очередном заседании 29 марта Игорь Ватулин отчитался о работе КСП в 2016 году.
— За 2016 год
В прошлый год аудиторы показали высокую эффективность, впрочем, не числом проверок, а суммой выявленных нарушений при расходовании бюджетных средств и размером средств, возвращенных в казну.
— Общий объем проверенных средств составил 44,5 млрд рублей. Было выявлено финансовых нарушений на общую сумму 302 млн рублей, в том числе: незаконное использование средств — 59,9 млн рублей, потери бюджетов всех уровней — 22,4 млн рублей, нарушения бухгалтерского учета — 145,1 млн рублей, прочие финансовые нарушения — 67,5 млн рублей. Объем неэффективного использования средств составил 246 млн рублей. Благодаря работе аудиторов удалось вернуть в краевой бюджет 105,3 млн рублей. За год мы внесли в проверяемые организации 39 представлений об устранении нарушений, из которых было исполнено 23, — рассказал новый председатель.
Депутаты приняли к сведению отчет Игоря Ватулина. Однако новому председателю указали на то, что документа КСП нет в свободном доступе.
— Почему нет самого отчета? Обычно в электронном виде размещают на сайте, и депутаты имеют возможность с ним ознакомиться заранее, — отметил депутат фракции КПРФ ЗС ПК Артем Самсонов.
Стоит отметить, что отчет не размещен не только на сайте Законодательного собрания Приморского края. Документ отсутствует и в соответствующем разделе на сайте самой