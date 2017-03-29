В международном форуме примет участие губернатор Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт примет участие в международном форуме «Арктика — территория диалога». Мероприятие пройдет в Архангельске.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт примет участие в международном форуме «Арктика — территория диалога». Мероприятие пройдет в Архангельске.
В рамках форума 29 марта будет проведен деловой завтрак «Теплые условия для холодного климата». Речь пойдет о взаимодействии между регионами в вопросах экологии. Участие в обсуждении примет глава Хабаровского края. В этот же день состоится открытие форума. К собравшимся обратится
Планируется, что на площадке форума будет подписано соглашение между Хабаровским краем и Архангельской областью. Регионы собираются укреплять связи в сфере инвестиционного сотрудничества,
30 марта Вячеслав Шпорт примет участие во встрече губернаторов Северного форума и пленарном заседании форума, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на