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05:08 (мск), источник: Губерния онлайн

В международном форуме примет участие губернатор Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт примет участие в международном форуме «Арктика — территория диалога». Мероприятие пройдет в Архангельске.

В рамках форума 29 марта будет проведен деловой завтрак «Теплые условия для холодного климата». Речь пойдет о взаимодействии между регионами в вопросах экологии. Участие в обсуждении примет глава Хабаровского края. В этот же день состоится открытие форума. К собравшимся обратится вице-премьер, председатель государственной комиссии по вопросам развития Арктики Дмитрий Рогозин.

Планируется, что на площадке форума будет подписано соглашение между Хабаровским краем и Архангельской областью. Регионы собираются укреплять связи в сфере инвестиционного сотрудничества, выставочно-ярмарочной деятельности, образования, культуры и спорта.

30 марта Вячеслав Шпорт примет участие во встрече губернаторов Северного форума и пленарном заседании форума, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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