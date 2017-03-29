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05:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Ждут, когда назначат дату суда, четверо участников антикоррупционого митинга в Хабаровске

26 марта их задержали, отправили в ИВС и выпустили домой только вчера вечером.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 29 марта, AmurMedia.

С нетерпением ждут назначения даты суда четверо задержанных на антикоррупционном митинге, прошедшем 26 марта в Хабаровске. Вчера их, продержав в ИВС двое суток, выпустили, сообщил корр. ИА AmurMedia координатор штаба Навального в Хабаровском крае Алексей Ворсин.

Как сообщил Алексей Ворсин, из 12 задержанных на антикоррупционном митинге, прошедшем 26 марта, восьмерых хабаровчан отпустили в этот же день, а оставшихся четверых, хоть и отпустили, продержав изрядно в изоляторе временного содержания, но до заседания суда, и пока неизвестна даже дата судебных заседаний.

— Тем, кого отпустили, предъявили обвинение по статье 20.2 КоАП РФ «Участие в несанкционированных митингах», составили протокол и отправили домой, а оставшимся четверым еще и по статье КоАП РФ 19.3 «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». В ИВС они пробыли двое суток, вчера вечером их наконец-то отпустили домой, — поделился Алексей Ворсин. — Мы не знаем, в чем дело, почему одних отпустили, а других нет. Не думаю, что кто-то оказывал активное сопротивление требованиям полиции. Мы вчера пообщались, все ребята — нормальные. Могло ведь быть и так, что полицейские приказали уйти или убрать плакаты, а задержанные спросили, на каком основании. Вот вам и неповиновение. Были ли у них в руках плакаты, сейчас не скажу.

По словам Алексея Ворсина, суды должны были пройти вчера, но из-за того что полиция вносила какие-то изменения в протоколы, суд не стал их рассматривать, и заседания перенесли пока на неопределенный срок.

— Мы всем задержанным организовали юридическую защиту, ни одного человека не бросили. Каждого будем защищать, доведя, если потребуется, дело до высших инстанций, включая ЕСПЧ. Надеемся, что до административных арестов не дойдет, — подчеркнул Алексей Ворсин. — Я считаю, что таким образом мы защищаем право всех граждан собираться на митинги и свободу слова, то есть те права, которые даны нам Конституцией.

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