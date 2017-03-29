ЕС наложит вето на соглашение по Brexit

«Глава переговорной группы ЕС по Brexit Мишель Барнье и члены парламента, как понимается, обеспокоены информацией о том, что британское правительство хочет, чтобы 29 марта — день, когда оно официально уведомит ЕС о намерении покинуть союз — стал датой прекращения свободного перемещения людей», — пишет издание.

Этот вопрос Барнье и европейские парламентарии обсуждали в ночь на вторник.

По данным газеты, пятистраничная резолюция, проясняющая позицию Европейского парламента, которую вынесут на голосование 5 апреля, была составлена с целью исключить возможность ограничения прав европейцев, собирающихся посетить Британию в ближайшие два года.

Ранее появилась информация о том, что правительство Британии считает, что после 29 марта права прибывающих в Британию с паспортом ЕС изменятся. Тем не менее, представители британского правительства официально заявляют, что этот вопрос пока еще является предметом обсуждений.