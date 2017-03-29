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05:05 (мск), источник: Интерфакс

ЕС наложит вето на соглашение по Brexit

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU — Европейский парламент наложит вето на соглашение о выходе Британии из ЕС, если оно не сохранит за европейцами прав на жизнь и поездки в Великобританию, которыми они обладали до старта процедуры Brexit, сообщила газета The Guardian.

Источник: AP 2017

«Глава переговорной группы ЕС по Brexit Мишель Барнье и члены парламента, как понимается, обеспокоены информацией о том, что британское правительство хочет, чтобы 29 марта — день, когда оно официально уведомит ЕС о намерении покинуть союз — стал датой прекращения свободного перемещения людей», — пишет издание.

Этот вопрос Барнье и европейские парламентарии обсуждали в ночь на вторник.

По данным газеты, пятистраничная резолюция, проясняющая позицию Европейского парламента, которую вынесут на голосование 5 апреля, была составлена с целью исключить возможность ограничения прав европейцев, собирающихся посетить Британию в ближайшие два года.

Ранее появилась информация о том, что правительство Британии считает, что после 29 марта права прибывающих в Британию с паспортом ЕС изменятся. Тем не менее, представители британского правительства официально заявляют, что этот вопрос пока еще является предметом обсуждений.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта официально запустит процедуру Brexit, которая продлится, как ожидается, в течение двух лет. Она начнется с официального письма, в котором Лондон уведомит Брюссель о старте Brexit.

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