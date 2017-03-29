Мэр Красноярска ответил на вопрос, пойдет ли он на второй срок

Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов в ходе своего отчета на сессии горосовета заявил, что пока не принял решения о своем выдвижении на второй срок.

По окончании доклада депутаты задали мэру порядка 25 вопросов. Один из них касался дальнейших выборов.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации мои полномочия как главы Красноярска истекают во второе воскресенье сентября этого года. Поэтому время для принятия решения есть. В любом случае я буду работать в интересах красноярцев. Сейчас мне предстоит большая работа, связанная с реализацией масштабных проектов, таких как дорожные работы, программа благоустройства, снос ветхого и аварийного жилья и другие. Повторю, я буду продолжать работать в интересах красноярцев, а в каком качестве — покажет время», — цитирует пресс-служба мэрии Эдхама Акбулатова.

Напомним, что Акбулатов был избран мэром Красноярска 10 июня 2012 года. Пятилетний срок его полномочий истекает 10 сентября. В 2015 году Заксобрание края приняло закон, отменяющий прямые выборы мэров и заменяющий их на конкурс.