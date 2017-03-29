Шрейдер внес в Думу законопроект по увеличению бюджета Омска

Темой очередного эфира политического ток-шоу «Кандидат» на «12 канале» снова стали выборы в Омский городской Совет. В частности остро обсуждался вопрос роли депутата ОГС для омичей.

По традиции в студии собрались представители политики и их оппоненты: политологи, редакторы омских СМИ и журналисты. Специальным гостем программы на этот раз стал депутат Госдумы Виктор Шрейдер, который заявил о необходимости работы городских депутатов над пополнением бюджета.

На этой почве у депутата Госдумы возник небольшой спор с руководителем регионального отделения «Партии Роста» Павлом Кручинским. Представитель бизнеса Кручинский отстаивал нынешнюю кадастровую оценку, а Шрейдер заявил, что она, действительно, лояльна для предпринимателей, но не полезна для бюджета.

«Согласен, что кадастровая оценка наиболее лояльна для предпринимателей. Но давайте рассмотрим первые этажи жилого фонда на магистралях? Что у нас там? Коммерческие объекты, которые не оплачивают налог на землю в бюджет города. Это несправедливо, потому что на сегодняшний день закон был принят таким образом, что эти объекты, как объекты налогообложения выпали. Жители оплачивают за коммерсантов налог на землю под жилым фондом. Хотя по городу Омску здесь ресурс дохода возможен порядка 700 млн. рублей», — заявил Шрейдер.

Не желая, чтобы жители многоэтажек платили за коммерсантов, Виктор Шрейдер рассказал, что внес в Госдуму законопроект по этой теме. Сейчас он находится на рассмотрении.