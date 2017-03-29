Новой главой города Шарыпово назначена директор школы

Депутаты городского совета Шарыпово выбрали нового главу города. Одобрена кандидатура директора школы № 7 Натальи Петровской.

Наталье Петровской 48 лет. Она в 1990 году закончила Красноярский педагогический институт, а затем, в 2015 году, прошла профессиональную переподготовку по специальности «Менеджмент в системе общего образования». Педагогический стаж составляет больше 27 лет.

«Я понимаю, что очень важно прислушиваться ко всем общественным силам в городе, и обязательно буду это делать, — высказалась она. — Но в то же время, не получится нравиться всем без исключения, если хочешь добиться результатов. И если есть необходимость непопулярных решений, то необходимо брать за них ответственность».