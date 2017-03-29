В Приморье стартовал масштабный полевой выход артиллерии ВВО

«В мероприятии боевой подготовки на Сергеевском полигоне задействовано более 2,5 тысячи военнослужащих и свыше 300 единиц боевой и специальной техники. В ходе проведения полевого выхода артиллеристам предстоит выполнить более 250 различных огневых задач с применением армейских самоходных пушек «Гиацинт-С», реактивных систем залпового огня «Град» и «Торнадо», самоходных гаубиц «МСТА-С», «Акация» и «Гвоздика», противотанковых орудий «Рапира», минометов «Поднос», а также 240-мм самоходных минометов «Тюльпан», — сообщил Матвеев.

По его словам, артиллеристы выполняют учебно-боевые стрельбы прямой и полупрямой наводкой с закрытых огневых позиций с применением различных типов боеприпасов по одиночным и групповым целям. Стрельбы проходят днем и ночью. Особое внимание во время полевых занятий уделяется работе расчетов на навигационной аппаратуре, артиллерийской баллистической станции, средствах связи, изучению методики ведения разведки, корректировке огня артиллерии.

«Целью учений является поэтапное слаживание артиллерийских подразделений, совершенствование боевой выучки личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении огнем при обороне и наступлении. По итогам лагерного сбора будет проведено тактическое учение по управлению огнем артиллерии», — отметил Матвеев.

Лучшие артиллерийские расчёты примут участие в окружном этапе конкурса профессиональной выучки «Мастера артиллерийского огня», добавил он.