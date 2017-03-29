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07:11 (мск), источник: AmurMedia.ru

Проект комплексного плана развития до 2025 года представили в Хабаровском крае

Реализацию документа обсудили на совещании под председательством главы Минвостокразвития РФ Александра Галушки.

Хабаровск, 29 марта, AmurMedia.

Разработку комплексных планов экономического и демографического развития дальневосточных регионов обсудили на совещании под председательством министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки. Участие в заседании, которое прошло в региональном центре, приняли представители аппарата полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке, профильного федерального министерства, органов исполнительной власти Хабаровского края и Якутии, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе регионального правительства.

Отмечалось, что в субъектах эта работа ведется в соответствии с Указом главы государства. Комплексные планы станут основой региональной политики и создадут условия для динамичного развития дальневосточных регионов, закрепления населения. Они будут взаимосвязаны с федеральными программами, в которых появятся специальные «дальневосточные разделы». Всего их будет 27. В первую очередь, правительство РФ профинансирует развитие системы здравоохранения, сельского хозяйства, дорожной отрасли, социальной и жилищной сферы.

Один из основных блоков посвящен мерам демографического развития. Реализация ряда направлений, в числе которых поддержка получателей «дальневосточного гектара», многодетных и молодых семей, субсидирование авиаперевозок, позволит к 2025 году увеличить численность населения края до 1 млн 464,5 тысяч человек, а годовой миграционный прирост до 8,5 тысяч.

Александр Галушка положительно оценил работу, которую проводят власти Хабаровского края по формированию комплексного плана.

«Очень важно, чтобы с дальневосточными субъектами мы выстроили совместную продуктивную работу. Здесь необходимо полное понимание того, что макрорегион получил беспрецедентные возможности для развития. На уровне федерального центра такая практика в стране применяется впервые. Вместе с тем, предложения регионов не должны быть формальными. Мы должны отталкиваться от мнения людей, их реальных потребностей, оценивать удовлетворенность граждан и, исходя из этого, формировать соответствующие целевые показатели. Помимо прочего, особое внимание должно быть уделено привлечению частных инвестиций и стимулированию активности малого и среднего бизнеса», — подчеркнул Александр Галушка.

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