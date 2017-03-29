Депутаты из ЮКО рассказали, из-за чего подрались в акимате

62-летние депутаты маслихата Тюлькубасского района, которые подрались в стенах акимата, рассказали свои версии произошедшего корреспонденту Ratel.kz.

«Я зашёл к нему (к Утепбаю Маткаримову. — Авт.) в кабинет, чтобы поздороваться, и случайно услышал его телефонный разговор с кем-то. Утепбай говорил про меня, говорил ложь. Я начал спокойно ему объяснять, что он не прав, и тут мне прилетело по голове», — вспоминает участник драки директор Аксу-Жабаглинского заповедника Айтбек Менлибеков.

«Я понятия не имею, как он так незаметно пробрался ко мне, — рассказывает свою версию Утепбай Маткаримов. — Айтбек сходу начал наезжать на меня, и мы стали ругаться. Начали бороться, даже упали разок на пол. Пока боролись и кружили по кабинету, ударились о стену, о мой рабочий стол, об оконную раму. Он начал душить меня. Я не говорю, что я белый и пушистый. На словесные выпады Айтбека я тоже отвечал».

Из рассказов депутатов вытекает, что знакомы они давно и достаточно тесно: и дружили, и ссорились. Причиной драки на этот раз, судя по всему, стал спор о том, кого поставить акимом села Темирбастау.

«Он сказал мне, что поставит акимом одного человека, а поставил совсем другого. Но я не стал обижаться, мы со всеми депутатами попили чай, как обычно. Смеялись и шутили. Через три дня он по телефону говорил кому-то, что якобы я требовал от него. Я ничего не просил у него, это он сам предложил и сам же потом не выполнил сказанное. Я такое не терплю», — заявил Менлибеков.

«Мы выбирали акима села. Это наша с Менлибековым территория, поэтому у нас обоих есть свои интересы. И хотелось, конечно, чтобы в акимы прошёл правильный человек, который нам по душе. По результатам выборов человек Менлибекова проиграл. Но, несмотря на это, мы вместе попили чай и хорошо разошлись», — говорит Маткаримов.

Менлибеков говорит, что его коллега и раньше пускал в ход кулаки.

«Да это несчастье ходячее, он же в органах работал, привык бить, — возмущается депутат Менлибеков. — Если он говорит, что невиновен, я, что ли, получается, виновен? Нет, конечно!».

«Про меня пишут, что я бью, как Головкин. Ничего подобного. Мне 62 года. У меня не получится ударить с такой силой. Я уже старик, — заявил депутат Маткаримов и сообщил, что готов помириться и понести наказание, если выяснится, что он был неправ.

Расследованием депутатской драки занимаются не только правоохранительные органы, но и комиссия по этике районного маслихата.

Оба народных избранника после драки 17 марта подали друг на друга заявления в полицию. Менлибеков был госпитализирован с синяком, а Маткаримову стало плохо с сердцем уже дома.