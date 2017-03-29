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07:49 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ежова: Ситуация с массовым отравлением суррогатом не должна повториться в Иркутске

Работу по пресечению незаконной торговли алкоголем нужно продолжать, отметила спикер Думы города.

Источник: IrkutskMedia.ru

Ситуация с массовым отравлением суррогатной спиртосодержащей продукцией в декабре 2016 года не должна повториться в Иркутске, рассказала председатель городской Думы Ирина Ежова. По ее словам, работу, направленную на пресечение незаконной торговли алкоголем, необходимо продолжать совместно с сотрудниками полиции. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Председатель Думы Иркутска Ирина Ежова обратила особое внимание на профилактику алкоголизации населения.

«Случай, который мы пережили в декабре, не должен больше повториться не только в Иркутске, но и на территории области. Мы потеряли столько людей за счет того, что они употребляли некачественную спиртосодержащую продукцию. Мне кажется, что всем нам надо продолжать работать, контролировать незаконную торговлю алкоголем, пресекать ночную продажу, особенно в многоквартирных домах. Большинство бытовых преступлений все-таки совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения», — отметила она.

Между тем начальник МУ МВД России «Иркутское» Олег Савин попросил депутатов Гордумы рассмотреть возможность внести изменения в некоторые нормативные правовые акты. В частности, это касается установления четких требований к помещениям, где оказываются услуги общественного питания, а также культуры употребления алкогольной продукции в питейных заведениях. По словам Ирины Ежовой, все предложения, с которыми обратился Олег Савин, будут рассматриваться в ходе депутатских слушаний, заседаний комиссий.

Напомним, отравление суррогатным алкоголем стало самым трагичным событием в Иркутске в 2016 году и о многом заставило задуматься не только местные органы власти, но и федеральные. Ситуация вызвала грандиозный скандал в декабре и вышла на международный уровень. Массовое отравление людей непищевой спиртосодержащей жидкостью прокомментировал президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции и дал несколько поручений.

С первых дней правоохранители изымали образцы жидкости, которую употребляли пострадавшие, направляли их на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области. Сотрудники СУ СКР по региону 18 декабря 2016 года возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 239 УК РФ «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». По делу задержаны 22 человека. В отношении семи из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10-ти — в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.

Сразу после пресс-конференции Путина следователи возбудили в отношении заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Было установлено, что с мая 2016 года в региональное Управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник».

«Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимые меры по проверке указанных в обращении фактов», — говорилось в сообщении пресс-службы СК.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обнародовало заявление о том, что неоднократно информировало органы госвласти, а также органы местного самоуправления с целью введения мер для борьбы с алкоголизмом. Ведомство направило 35 информационно-аналитических материалов губернатору Иркутской области Сергею Левченко, председателю Законодательного Собрания региона Сергею Брилке, а также в администрацию Иркутска и другие инстанции.

27 декабря прошлого года Главным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). 11 января 2017 года ее отстранили от занимаемой должности. Такое решение принял Свердловский районный суд.

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