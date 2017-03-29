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08:16 (мск), источник: Om1.ru

Сразу же после выхода из колонии Шишов пошел в больницу

Экс-гендиректор «Мостовика» сейчас проходит медицинское обследование. Он заявил, что сейчас ему это необходимо в первую очередь.

Бывший гендиректор «Мостовика» Олег Шишов после выхода из исправительной колонии № 8 начал давать первые комментарии прессе.

Сейчас он проходит медицинское обследование. Об этом бывший топ-менеджер предприятия сообщил порталу Om1.ru.

— Сейчас я прохожу медицинское обследование: после выхода из колонии мне это физически необходимо. Только что зашел на прием к специалисту, — лаконично заявил Шишов.

Отметим, что Шишов страдал рядом серьезных заболеваний, и пока шел процесс, его здоровье ухудшилось. Ранее в прессе сообщалось, что он страдает от сахарного диабета, гипертонии и других недугов, требующих тщательного медицинского контроля. В итоге даже за решеткой он вынужден был проходить лечение.

Бывший гендиректор «Мостовика» Олег Шишов провел следственных изоляторах два года: с 18 ноября 2014 года по сентябрь 2016 года он побывал в СИЗО Москвы, Владивостока и Омска.

В сентябре прошлого года бизнесмена признали виновным в уклонении от уплаты налогов, пособничестве при хищениях на строительстве Приморского океанариума и мошенничестве при возведении Западного обхода. Его приговорили к четырем годам лишения свободы.

После вынесения обвинительного приговора до 27 марта 2017 года Олег Шишов находился в ИК-8.

И везде в местах лишения свободы жаловался на обострение хронических заболеваний. Самое серьезное их них — сахарный диабет, обострения которого то и дело происходили у бывшего гендиректора «Мостовика» от долгого нахождения в камере.

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