Мажилис принял в работу проекты поправок по перераспределению власти

Депутаты приняли в работу законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти», а также «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти».
Как сообщил депутат Нурлан Абдиров, целью первого законопроекта является демократизация политической системы, повышение ответственности и эффективности органов исполнительной власти.
«Основные положения проекта предусматривают перераспределение ряда управленческих полномочий президента, которые передаются правительству и иным уполномоченным госорганам. Вносятся соответствующие изменения и дополнения в конституционный закон “О правительстве РК”, “О президенте РК” и “О судебной системе и статусе судей РК”», — сказал Абдиров на пленарном заседании мажилиса в среду.
Целью принятия второго законопроекта также является повышение ответственности и эффективности органов исполнительной власти.
«Основные положения законопроекта предусматривают перераспределение полномочий президента в области экономики, бюджетного планирования и предпринимательской деятельности», — заключил он.
Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». Согласно принятым поправкам правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным мажилисом, а не перед вновь избранным президентом. Премьер-министр вносит представление главе государства о кандидатурах членов правительства после консультаций с мажилисом. Исключение делается для министра иностранных дел, министра внутренних дел и министра обороны, назначаемых президентом самостоятельно.
Правительству передаются полномочия по утверждению госпрограмм и единой системы финансирования и оплаты труда бюджетников.
Для усиления защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан закрепляется норма, согласно которой лишение гражданства допускается лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам РК. Согласно изменениям, одним из требований для кандидатов в президенты страны становится наличие высшего образования.
Также теперь в Конституции отмечена роль Назарбаева в строительстве Казахстана — в Основном законе страны закреплено, что основателем независимого Казахстана является Елбасы, а его статус остается неизменным.