Мажилис принял в работу проекты поправок по перераспределению власти

Депутаты приняли в работу законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти», а также «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти».

Как сообщил депутат Нурлан Абдиров, целью первого законопроекта является демократизация политической системы, повышение ответственности и эффективности органов исполнительной власти.

«Основные положения проекта предусматривают перераспределение ряда управленческих полномочий президента, которые передаются правительству и иным уполномоченным госорганам. Вносятся соответствующие изменения и дополнения в конституционный закон “О правительстве РК”, “О президенте РК” и “О судебной системе и статусе судей РК”», — сказал Абдиров на пленарном заседании мажилиса в среду.