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08:03 (мск), источник: Publika.md

Игорь Додон предлагает провести 24 сентября консультативный референдум

Президент Игорь Додон хочет провести консультативный референдум, который может состояться в конце сентября. Об этом глава государства объявил на пресс-конференции, где подвел итоги первых ста дней мандата.

Источник: Publika.md

«Уважаемые сограждане, хочу перед вами подписать указ. Сегодня, в соответствии с 88-ой статьей Конституции, я решил инициировать консультативный референдум».

Президент хочет предложить гражданам ответить на четыре вопроса.

«Первый — вы поддерживаете предложение аннулировать закон, который перекладывает миллиард на плечи людей? Второй — вы поддерживаете предложение наделить президента Молдовы дополнительными конституционными правами распускать парламент и объявлять досрочные выборы? А в самом парламенте сократить число депутатов со 101 до 71-го? И четвертый вопрос — вы поддерживаете или нет предложение изучать в учебных заведения предмет История Молдовы?», — сказал президент страны Игорь Додон.

Игорь Додон поручил Центральной избирательной комиссии начать подготовку к организации плебисцита, который президент планирует организовать 24 сентября.

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