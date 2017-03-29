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09:00 (мск), источник: VN.ru

Небольшие деревни объединят в муниципальные округа

В столице региона готовят административную реформу — небольшие деревни объединят в сельские округа.

— Нужно учитывать социально-экономический аспект, транспортную и пешую доступность, уклад жизни людей. Это принципиально важно, и нужно взять за основу, когда мы принимаем те или иные решения. Должно быть тесное взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления при решении вопросов преобразования, — говорит заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

На сегодня в Новосибирской области находятся 490 муниципальных образований. Они были утверждены в 2004 году, но с тех пор многое изменилось. Количество жителей во многих деревнях сократилось, а состав администрации остался прежним — это не выгодно для бюджета. Поэтому сейчас задача — объединение, предлагается создать сельские и городские округа. Главные критерии — месторасположение, транспортная доступность и количество жителей. Сейчас всем муниципальным образованиям региона нужно будет проработать схему изменений. Сколько это займет времени, пока неизвестно. Но, например, в Омской области на реорганизацию ушло три месяца.

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