Небольшие деревни объединят в муниципальные округа
В столице региона готовят административную реформу — небольшие деревни объединят в сельские округа.
В столице региона готовят административную реформу — небольшие деревни объединят в сельские округа.
— Нужно учитывать
На сегодня в Новосибирской области находятся 490 муниципальных образований. Они были утверждены в 2004 году, но с тех пор многое изменилось. Количество жителей во многих деревнях сократилось, а состав администрации остался прежним — это не выгодно для бюджета. Поэтому сейчас задача — объединение, предлагается создать сельские и городские округа. Главные критерии — месторасположение, транспортная доступность и количество жителей. Сейчас всем муниципальным образованиям региона нужно будет проработать схему изменений. Сколько это займет времени, пока неизвестно. Но, например, в Омской области на реорганизацию ушло три месяца.