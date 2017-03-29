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08:29 (мск), источник: 112.ua

В Минске сегодня пройдет заседание Трехсторонней контактной группы

Сегодня в Минске пройдет заседание Трехсторонней контактной группы, на котором приоритетными будут вопросы безопасности и гуманитарного характера. Об этом сообщает корреспондент телеканала «112 Украина».

Источник: 112.ua

Заседание пройдет во второй половине дня. Среди вопросов, стоящих на повестке дня, поиск новых механизмов отвода тяжелого вооружения и освобождение пленных.

На заседании будет обсуждаться безопасность сотрудников миссии ОБСЕ, возможность их свободного передвижения вдоль всей линии фронта.

Кроме того, участники Трехсторонней контактной группы обговорят вопрос движения людей через контрольные пункты, а также открытие КПВВ «Золотой».

В рамках заседания сегодня в Минске украинская делегация поднимет вопрос о свободном доступе миссии Красного Креста к незаконно удерживаемым людям, а также для возможности поиска пропавших без вести людей.

Отдельной важной темой переговоров будет освобождение незаконно удерживаемых несовершеннолетних из Донецких СИЗО.

Не обойдут вниманием и захват украинских предприятий на оккупированных территориях.

Напомним, предыдущие заседание Трехсторонней контактной группы было 15 марта. Тогда в рамках заседания украинская сторона поставила вопрос перед РФ и «ЛДНР» касательно признания «паспортов республик» и захвата украинских предприятий.

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