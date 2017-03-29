Евгений Куйвашев инициировал создание рабочей группы по ситуации на транспортных предприятиях Екатеринбурга

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Поводом для встречи, инициированной Евгением Куйвашевым, стали публичные акции транспортников, которые организовали профсоюзные организации. Губернатор принял решение о создании рабочей группы, в которую войдут представители руководства и трудовых коллективов предприятий, представители муниципальных властей, депутатского корпуса и губернатора. Глава региона поручил еженедельно докладывать о результатах работы группы.

Добавим, что вчера в Екатеринбурге прошел митинг сотрудников транспортных предприятий. Собиравшиеся требовали повышения зарплаты и выплаты существующих задолжностей.