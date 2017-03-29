В Татарстане стартуют Дни молодежного правительства

Дни молодежного правительства — это выездное мероприятие, направленное на встречу с молодежью муниципальных районов. Цель — познакомить молодежь с потенциалом Республики Татарстан, рассказать и показать все инструменты и механизмы министерств и ведомств, которые мы представляем, чем министерство и молодежное правительство может быть им полезно, уточнила Дина Гайзатуллина.

Так, в Набережных Челнах представители молодежного правительства РТ расскажут молодежи о грантовой поддержке, о работе Совета молодых педагогов РТ, обсудят вопросы здравоохранения, проведут деловые игры.

«В Челнах мы едино презентуем, что такое молодежное правительство. Каждый молодежный советник разъезжается по своим направлениям — у кого-то это университет, у кого-то школа, у кого — медицинское учреждение. Они показывают молодежи, что они есть, как ведется работа молодежного правительства, ведут пропаганду активной общественной жизни среди молодежи», — рассказала в ходе интервью Дина Гайзатуллина.

Напомним, молодежное правительство РТ было создано 28 декабря 2016 года. В его состав в ходе конкурсного отбора проекта «Кадровый резерв» и финального конкурса «Вверх» вошли 23 молодежных советника, каждый из которых курирует определенное министерство или ведомство Татарстана. Самому молодому советнику молодежного правительства 20 лет, самому старшему — 27 лет.