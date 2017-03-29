Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
В России запретят старые электросчетчики
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 танка Украины: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Состояние перенёсшего инсульт Носкова ухудшилось - СМИ
"Никакая" жена: Кончаловский о Толкалиной - СМИ
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
12Ливни затопили Перу
1195-летие Ирины Антоновой
9В мире зацвела сакура
09:32 (мск), источник: Sputnik.by

Мэй подписала письмо в ЕС о начале запуска Brexit: что дальше

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Даунинг-Стрит опубликовал фотографию, на которой запечатлено, как премьер-министр Великобритании Мэй подписывает письмо, уведомляющее Брюссель о начале запуска процедуры Brexit.

Источник: Sputnik.by

Таким образом формально запущена процедура выхода страны из Евросоюза.

Газета Sun пишет, что Мэй подписала историческое письмо, после которого пути назад уже не будет.

​"Когда я в следующие месяцы буду сидеть за столом переговоров, я буду представлять интересы каждого, кто живет в Британии, — юных и пожилых, богатых и бедных,… и, конечно, тех граждан ЕС, для которых наша страна стала домом, — приводит газета Monde выдержку из речи, подготовленной Мэй для выступления в парламенте в среду.

Как отмечает газета Financial Times, письмо будет передано главе Евросовета Дональду Туску лично постпредом Британии Тимом Барроу в среду в районе 12:30 (14:30 по минскому времени).

Цена за выход

Brexit обойдется Великобритании в 50−60 миллиардов евро, которые Лондон должен будет выплатить Евросоюзу по ранее заключенным соглашениям. Эта сумма включает в себя многолетние обязательства Великобритании.

Как отметили высокопоставленные источники в ЕС, вопрос о выплате Лондоном десятков миллиардов евро будет одним из первых в повестке переговоров с правительством Терезы Мэй после начала процесса выхода страны из Евросоюза, которое запланировано на март 2017 года.

Что дальше

Глава Евросовета Дональд Туск представит в течение 48 часов после запуска процедуры выхода Великобритании из ЕС по статье 50 проект рекомендаций по Brexit, об этом говорится в его твиттере.

«В течение 48 часов после запуска статьи 50 Великобританией, я представлю 27 странам Евросоюза проект принципов по Brexit», — написал он в своем твиттере.

​Главы остальных государств, входящих в Евросоюз, намерены обсудить вопрос о выходе Великобритании из ЕС на внеочередной встрече, предварительно запланированной на 6 апреля.

Brexit не ослабит Евросоюз

Напомним, что Великобритания года стала членом Европейского экономического сообщества с 1 января 1973, а в1992 году подписала Маастрихтский договор и стала членом Европейского союза. ​

Великобритания не была полностью интегрирована в ЕС, отметил в интервью Sputnik Грузия политолог Ника Читадзе.

И действительно, с первых лет пребывания в ЕС Великобритания стремилась сохранить максимально возможную самостоятельность в значимых экономических и политических вопросах. В частности, страна не присоединилась к важнейшим интеграционным проектам: Шенгенскому соглашению (1995) об отмене визового контроля на общих границах и введению единой европейской валюты — евро (1999). В марте 2012 года Лондон на саммите ЕС отказался подписать так называемый Бюджетный пакт, пролоббированный Берлином и Парижем и вводивший строгие правила финансовой дисциплины.

По мнению Читадзе, процедура выхода из состава союза растянется на пару лет. И, вопреки опасениям многих экспертов, «развод» Соединенного Королевства с ЕС не станет прецедентом для других стран европейского сообщества.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Репортаж из настоящего: как рождается балет
Премьер Британии подписала письмо в Евросоюз о запуске Brexit
Путин увеличил численность Вооруженных сил России
Пушков упрекнул Госдеп за молчание о разгоне протестов в Париже
Евросоюзу предсказали новую волну финансового кризиса
Замдиректора Эрмитажа отправлен под домашний арест
В РПЦ назвали «правовым нонсенсом» референдум по Исаакию
Участники «Ники» призвали власть прислушаться к протестующим
Спорт
Сборная Бразилии разгромила команду Парагвая в отборе ЧМ-2018 Голы забили Коутиньо (34-я минута), Неймар (64) и Марсело (85)
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь