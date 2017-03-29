Бюджет фонда медстрахования планируют урезать в Хабаровском крае
Однако комитет по бюджету уверяет, что негативных последствий не будет.
Однако комитет по бюджету уверяет, что негативных последствий не будет.
Хабаровск, 29 марта, AmurMedia.
Бюджет Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования планируют сократить. Однако на страховых выплатах это не скажется, сообщила корр. ИА AmurMedia депутат Закдумы Хабаровского края от «Единой России» Татьяна Новак.
Ранее редакция сообщала, что расходы на программу развития здравоохранения сократят на 1 млрд рублей. Одной из статей бюджета, раньше всех легших «под нож», стали расходы на краевой фонд медицинского страхования.
Однако парламентарий Татьяна Новак заверяет, что негативных последствий сокращение не вызовет.
— Как член комитета по бюджету могу заверить, что уменьшение выделяемых средств произошло