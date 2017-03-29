Бюджет фонда медстрахования планируют урезать в Хабаровском крае

Хабаровск, 29 марта, AmurMedia.

Бюджет Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования планируют сократить. Однако на страховых выплатах это не скажется, сообщила корр. ИА AmurMedia депутат Закдумы Хабаровского края от «Единой России» Татьяна Новак.

Ранее редакция сообщала, что расходы на программу развития здравоохранения сократят на 1 млрд рублей. Одной из статей бюджета, раньше всех легших «под нож», стали расходы на краевой фонд медицинского страхования.

Однако парламентарий Татьяна Новак заверяет, что негативных последствий сокращение не вызовет.