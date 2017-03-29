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09:38 (мск), источник: AmurMedia.ru

Бюджет фонда медстрахования планируют урезать в Хабаровском крае

Однако комитет по бюджету уверяет, что негативных последствий не будет.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 29 марта, AmurMedia.

Бюджет Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования планируют сократить. Однако на страховых выплатах это не скажется, сообщила корр. ИА AmurMedia депутат Закдумы Хабаровского края от «Единой России» Татьяна Новак.

Ранее редакция сообщала, что расходы на программу развития здравоохранения сократят на 1 млрд рублей. Одной из статей бюджета, раньше всех легших «под нож», стали расходы на краевой фонд медицинского страхования.

Однако парламентарий Татьяна Новак заверяет, что негативных последствий сокращение не вызовет.

— Как член комитета по бюджету могу заверить, что уменьшение выделяемых средств произошло из-за уточнения суммы, необходимой фонду. Раньше все данные были прогнозными, а теперь есть конкретные цифры, которые меньше, чем заявленные ранее. На размерах выплат это не скажется и по сравнению с 2016 годом выделяемые на каждого гражданина средства не уменьшатся, — подытожила Татьяна Новак.

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