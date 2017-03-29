Екатеринбуржцы выслушают бюджетную «исповедь» мэрии
Куда ушли деньги?
Куда ушли деньги?
14 марта мэрия Екатеринбурга отчитается перед горожанами об исполнении бюджета-2016. Публичные слушания пройдут в городской ратуше, в оргкомитет вошли 12 человек, сообщает «Уралинформбюро».
Перед екатеринбуржцами отчитаются замглавы горадминистрации по экономике Андрей Корюков,
Согласно представленному гордуме отчету мэрии, доходы Екатеринбурга в 2016 году составили 34,4 миллиарда рублей (99,8% от плана), расходы — 34 миллиарда (96,7% от плана).