Анатолий Зубарев назначен советником врио губернатора Прикамья
ПЕРМЬ, 29 марта, РИА ФедералПресс. Бывший
ПЕРМЬ, 29 марта, РИА ФедералПресс. Бывший
Пока его работа строится на общественных началах, однако не исключается вариант официального трудоустройства в региональном правительстве.
С 2000 по 2005 год он возглавлял управление здравоохранения Пермской области, затем работал исполнительным директором регионального фонда обязательного медицинского страхования.
С 2006 по 2008 год Зубарев руководил министерством здравоохранения Пермского края, затем на протяжении двух лет занимал пост зампреда краевого правительства по социальной политике. До недавнего времени Зубарев работал в министерстве здравоохранения Московской области.