Анатолий Зубарев назначен советником врио губернатора Прикамья

Пока его работа строится на общественных началах, однако не исключается вариант официального трудоустройства в региональном правительстве.

С 2000 по 2005 год он возглавлял управление здравоохранения Пермской области, затем работал исполнительным директором регионального фонда обязательного медицинского страхования.

С 2006 по 2008 год Зубарев руководил министерством здравоохранения Пермского края, затем на протяжении двух лет занимал пост зампреда краевого правительства по социальной политике. До недавнего времени Зубарев работал в министерстве здравоохранения Московской области.