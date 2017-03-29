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09:37 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Анатолий Зубарев назначен советником врио губернатора Прикамья

ПЕРМЬ, 29 марта, РИА ФедералПресс. Бывший вице-премьер правительства Прикамья Анатолий Зубарев назначен советником врио губернатора Максима Решетникова по вопросам здравоохранения, сообщает РБК-Пермь.

Пока его работа строится на общественных началах, однако не исключается вариант официального трудоустройства в региональном правительстве.

С 2000 по 2005 год он возглавлял управление здравоохранения Пермской области, затем работал исполнительным директором регионального фонда обязательного медицинского страхования.

С 2006 по 2008 год Зубарев руководил министерством здравоохранения Пермского края, затем на протяжении двух лет занимал пост зампреда краевого правительства по социальной политике. До недавнего времени Зубарев работал в министерстве здравоохранения Московской области.

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