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09:29 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко летит в Туркменистан: что на повестке визита?

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду отправится с двухдневным официальным визитом в Туркменистан.

Источник: Sputnik.by

Как сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства, в рамках визита Лукашенко проведет переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, которые пройдут в формате «один на один», а затем в расширенном составе.

По информации пресс-службы, стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес. «Особое внимание будет уделено развитию торгово-экономического сотрудничества. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов», — сообщили в пресс-службе.

Беларуськалий и Гарлыкский ГОК могут стать партнерами

Одним из главных событий визита белорусского лидера в Туркменистан станет участие Лукашенко и Бердымухамедова в церемонии открытия Гарлыкского ГОК.

Гарлыкский ГОК возводило «под ключ» на юго-востоке Туркменистана белорусское ОАО «Белгорхимпром». Стоимость комбината — более 1 миллиарда долларов, проектная мощность — 1,4 миллиона тонн калийных удобрений в год.

Ожидается, что церемония ввода в строй предприятия состоится 30 марта.

Осенью 2016 года Минск и Ашхабад обвинили друг друга в невыполнении взятых на себя обязательств по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений. Однако стороны смогли согласовать новый срок сдачи объекта — конец марта 2017 года. Туркменистан, взявший курс на индустриализацию, придает этому проекту первостепенное значение.

Накануне визита в Туркменистан глава белорусского государства принял с докладом спикера верхней палаты белорусского парламента Михаила Мясниковича, который, работая ранее в должности премьер-министра, много внимания уделял этому проекту. Мясникович недавно побывал в Туркменистане и доложил президенту об итогах реализации самого масштабного белорусско-туркменского проекта.

После доклада главе государства Мясникович сообщил журналистам, что Гарлыкский ГОК может стать партнером белорусского калийного гиганта ОАО «Беларуськалий».

«Этот вопрос обсуждался. Я думаю, что он будет и предметом переговоров во время визита главы государства в Туркменистан. Безусловно, с учетом профицитности калийного рынка (сегодня предложение выше, чем спрос) надо договариваться, чтобы выгодно торговать. Но есть различного рода схемы, и есть обязательства у государств», — констатировал он.

Туркменистан уже почти расплатился

Мясникович также проинформировал, что Туркменистан уже перечислил белорусскому подрядчику значительную сумму по контракту. В частности, по его данным, на счет «Белгорхимпрома» уже поступило 700 миллионов долларов в качестве оплаты за выполненные работы.

По словам Мясниковича, во вторник Лукашенко поручил организованно провести все необходимые финансовые расчеты, чтобы белорусские организации получили плату за фактически выполненные объемы работ.

«Сейчас идут расчеты. Там достаточно сложная система расчетов и погашения авансов, определенные гарантийные обязательства. Но на счет “Белгорхимпрома” как генерального подрядчика уже перечислено порядка 700 миллионов долларов. Подписаны все необходимые соглашения, и сопровождение деятельности комбината в соответствии с контрактом будет осуществляться до 2020 года. Это тоже оплачиваемая работа», — сказал он.

Мясникович отметил, что строительство ГОК в Туркменистане стало для Беларуси не только имиджево важным проектом, но и принесло ощутимую экономическую выгоду. «Для наших строительно-монтажных организаций тоже было выгодно и достаточно рентабельно там работать», — отметил он.

Кроме того, белорусская сторона поставила на комбинат много оборудования своих предприятий: отдельные виды проходческих комбайнов, электротехническое и механическое оборудование, техника МАЗа и «Амкодора». «Все эти поставки осуществлялись на тендерных условиях. Это был не просто какой-то протекционистский режим для Беларуси. Наши предприятия и строительно-монтажные организации показали свою конкурентоспособность при возведении этого комбината», — подчеркнул спикер верхней палаты парламента.

Открытие посольства

Еще одним знаковым событием во время визита белорусского президента в Туркменистан станет участие Лукашенко и Бердымухамедова в церемонии открытия комплекса зданий белорусского посольства в Ашхабаде.

Строительство было начато в 2015 году. По итогам тендера, генподрядчиком строительства стала белорусская компания ОАО «Трест Белтрансстрой».

В ноябре 2015 года между посольством Беларуси в Туркменистане и этой компанией был подписан договор о строительстве. Согласно условиям договора, комплекс зданий белорусского дипломатического представительства в Туркменистане должен быть построен в течение 14 месяцев.

Посольство Туркменистана в Беларуси станет центром притяжения в партнерстве двух стран.

Примечательно, что в 2016 году, во время визита Бердымухамедова в Беларусь, в Минске был торжественно открыт новый комплекс зданий туркменского диппредставительства. Комплекс зданий туркменского посольства расположился как раз напротив Дворца Независимости. Как отмечали тогда белорусские телеканалы, «новому посольскому комплексу присущ ашхабадский шарм, ведь из-за количества мраморных зданий туркменскую столицу часто называют белым городом». Орнамент на дипмиссии вторит элементам национальных символов государства — гербу и флагу.

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