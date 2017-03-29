Лукашенко летит в Туркменистан: что на повестке визита?
МИНСК, 29 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду отправится с двухдневным официальным визитом в Туркменистан.
МИНСК, 29 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду отправится с двухдневным официальным визитом в Туркменистан.
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Беларуськалий и Гарлыкский ГОК могут стать партнерами
Одним из главных событий визита белорусского лидера в Туркменистан станет участие Лукашенко и Бердымухамедова в церемонии открытия Гарлыкского ГОК.
Гарлыкский ГОК возводило «под ключ» на
Ожидается, что церемония ввода в строй предприятия состоится 30 марта.
Осенью 2016 года Минск и Ашхабад обвинили друг друга в невыполнении взятых на себя обязательств по строительству Гарлыкского
Накануне визита в Туркменистан глава белорусского государства принял с докладом спикера верхней палаты белорусского парламента Михаила Мясниковича, который, работая ранее в должности
После доклада главе государства Мясникович сообщил журналистам, что Гарлыкский ГОК может стать партнером белорусского калийного гиганта ОАО «Беларуськалий».
«Этот вопрос обсуждался. Я думаю, что он будет и предметом переговоров во время визита главы государства в Туркменистан. Безусловно, с учетом профицитности калийного рынка (сегодня предложение выше, чем спрос) надо договариваться, чтобы выгодно торговать. Но есть различного рода схемы, и есть обязательства у государств», — констатировал он.
Туркменистан уже почти расплатился
Мясникович также проинформировал, что Туркменистан уже перечислил белорусскому подрядчику значительную сумму по контракту. В частности, по его данным, на счет «Белгорхимпрома» уже поступило 700 миллионов долларов в качестве оплаты за выполненные работы.
По словам Мясниковича, во вторник Лукашенко поручил организованно провести все необходимые финансовые расчеты, чтобы белорусские организации получили плату за фактически выполненные объемы работ.
«Сейчас идут расчеты. Там достаточно сложная система расчетов и погашения авансов, определенные гарантийные обязательства. Но на счет “Белгорхимпрома” как генерального подрядчика уже перечислено порядка 700 миллионов долларов. Подписаны все необходимые соглашения, и сопровождение деятельности комбината в соответствии с контрактом будет осуществляться до 2020 года. Это тоже оплачиваемая работа», — сказал он.
Мясникович отметил, что строительство ГОК в Туркменистане стало для Беларуси не только имиджево важным проектом, но и принесло ощутимую экономическую выгоду. «Для наших
Кроме того, белорусская сторона поставила на комбинат много оборудования своих предприятий: отдельные виды проходческих комбайнов, электротехническое и механическое оборудование, техника МАЗа и «Амкодора». «Все эти поставки осуществлялись на тендерных условиях. Это был не просто
Открытие посольства
Еще одним знаковым событием во время визита белорусского президента в Туркменистан станет участие Лукашенко и Бердымухамедова в церемонии открытия комплекса зданий белорусского посольства в Ашхабаде.
Строительство было начато в 2015 году. По итогам тендера, генподрядчиком строительства стала белорусская компания ОАО «Трест Белтрансстрой».
В ноябре 2015 года между посольством Беларуси в Туркменистане и этой компанией был подписан договор о строительстве. Согласно условиям договора, комплекс зданий белорусского дипломатического представительства в Туркменистане должен быть построен в течение 14 месяцев.
Посольство Туркменистана в Беларуси станет центром притяжения в партнерстве двух стран.
Примечательно, что в 2016 году, во время визита Бердымухамедова в Беларусь, в Минске был торжественно открыт новый комплекс зданий туркменского диппредставительства. Комплекс зданий туркменского посольства расположился как раз напротив Дворца Независимости. Как отмечали тогда белорусские телеканалы, «новому посольскому комплексу присущ ашхабадский шарм, ведь