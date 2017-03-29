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09:37 (мск), источник: Газета.Ру

В РПЦ считают «правовым нонсенсом» референдум по Исаакиевскому собору

Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал решение горизбиркома Санкт-Петербурга о проведении референдума о передаче Исаакиевского собора РПЦ, передает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

«Считаю, что инициатива вынесения на референдум вопроса о передаче Исаакиевского собора Церкви является правовым нонсенсом. Потому что это значило рассмотрение на таком референдуме вопроса о том, нужно или не нужно ли соблюдать федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения», — заявил он.

Легойда также отметил, что церковь «дала ответы на все конструктивные опасения» и назвал референдум «попыткой перевода вопроса обратно в неконструктивное русло».

Комментарии
8
Сергей Саморуков
Существование РПЦ да и вообще религии в 21-ом веке в стране первого спутника и первого космонавта вот уж точно нонсенс .
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ММС
“Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут” (Матф.6:19-20)
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А Б
Г-ну (понимайте так, как хотите) Легойде неплохо было бы знать, что все противоречия подобного рода решаются очень просто - путём обращения в суд. Если он, либо те, кого он представляет, недовольны решением о проведении референдума, они могут воспользоваться своим правом обращения в суд.
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