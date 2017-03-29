В РПЦ считают «правовым нонсенсом» референдум по Исаакиевскому собору
Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал решение горизбиркома
Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал решение горизбиркома
«Считаю, что инициатива вынесения на референдум вопроса о передаче Исаакиевского собора Церкви является правовым нонсенсом. Потому что это значило рассмотрение на таком референдуме вопроса о том, нужно или не нужно ли соблюдать федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения», — заявил он.
Легойда также отметил, что церковь «дала ответы на все конструктивные опасения» и назвал референдум «попыткой перевода вопроса обратно в неконструктивное русло».