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09:49 (мск), источник: Om1.ru

Шишов уже создает новый «Мостовик»

На следующий день после выхода из колонии бывший гендиректор омской мостостроительной компании начал собирать свою команду.

Экс-генеральный директор НПО «Мостовик» Олег Шишов, вышедший вчера, 28 марта, из колонии № 8 по УДО, похоже, вновь намерен заняться строительным бизнесом. Несмотря на не очень хорошее самочувствие, бизнесмен уже в ближайшие дни отправится в командировку. И вернется в Омск только на следующей неделе.

Олег Шишов, бывший гендиректор НПО «Мостовик»:

— Сейчас я прохожу медицинское обследование, а потом уеду в командировку. В Омске буду только на следующей неделе, — кратко сообщил Шишов.

Чему посвящена рабочая поездка, бизнесмен не уточнил, но, по неофициальным данным, Шишова могли выпустить условно-досрочно специально, чтобы он собрал кое-кого из специалистов из бывшей команды «Мостовика» для помощи в реализации федеральных проектов.

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Напомним, бизнесмен Олег Шишов не прекращал рабочих командировок и поездок по стране даже в период уголовного преследования. Так, 10—11 ноября 2014 года он находился в Москве, Следственный комитет вызвал его на допрос по уголовному делу, возбужденному из-за неуплаты зарплаты, уклонению от уплаты налогов и мошенничестве при строительстве Западного обхода. Из Москвы он намеревался вылететь в Приморье, чтобы лично встретиться с президентом Путиным и объяснить ситуацию с океанариумом, однако в столице его задержали при попытке вылететь во Владивосток и этапировали в Омск.

Через два дня после задержания, 12 ноября 2014 года, Куйбышевский районный суд Омска выпустил бизнесмена под домашний арест. Но когда он вновь попытался вылететь в Москву, то его арестовали столичные силовики, причем на этот раз по подозрению в хищениях на строительстве Приморского океанариума. И тут же направили в СИЗО «Матросская тишина».

Но после нескольких лет в СИЗО и колонии № 8 города Омска, Шишов вдруг вновь демонстрирует деловую активность. Не исключено, что он вновь намерен создать новое мостостроительное предприятие. И поехал в командировку именно с этой целью. В своих планах бизнесмен признавался сам накануне своего освобождения. Он сообщил СМИ, что намерен создать высококвалифицированную компанию в области проектирования и строительства сложных технологий и объектов. Не такое большое предприятие, как НПО «Мостовик», но по мнению бизнесмена, новая компания могла бы дать работу тысячам омичей.

В пользу создания нового предприятия говорит и тот факт, что, по неофициальным данным, бывших сотрудников «Мостовика» уже начали обзванивать на предмет трудоустройства.

Кроме того, известно, что сейчас в России в работе сразу несколько крупных и сложных с технологической точки зрения проектов, требующих работы серьезных команд, включая Керченский мост. Не исключено, что Шишова выпустили по УДО намеренно, чтобы он собрал людей, имеющих опыт работы в «Мостовике» и задействовал их для этих проектов.

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Команда омского предприятия была достаточно эффективна, именно поэтому ее привлекали для строительства Олимпийских объектов, путевых развязок в Москве и океанариума в Приморье. И, как бы печально не закончились эти стройки для самого Шишова, все эти объекты стоят и они востребованы.

Добавим, что «Мостовик» был создан в 1982 году. Компания считалась одним из крупнейших строительных предприятий России с годовыми объемами работ свыше 45 миллиардов рублей. «Мостовик» был одним из основных государственных подрядчиков при строительстве объектов к зимней Олимпиаде в Сочи. 4 апреля 2014 года Олег Шишов объявил о банкротстве компании. По некоторым данным, предприятие «подмял» конкурент «Мостовика» — столичный «Мост». Сейчас имущество строительной компании распродано за бесценок, отдельными лотами неизвестным московским фирмам.

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