Шишов уже создает новый «Мостовик»
На следующий день после выхода из колонии бывший гендиректор омской мостостроительной компании начал собирать свою команду.
На следующий день после выхода из колонии бывший гендиректор омской мостостроительной компании начал собирать свою команду.
Олег Шишов, бывший гендиректор НПО «Мостовик»:
— Сейчас я прохожу медицинское обследование, а потом уеду в командировку. В Омске буду только на следующей неделе, — кратко сообщил Шишов.
Чему посвящена рабочая поездка, бизнесмен не уточнил, но, по неофициальным данным, Шишова могли выпустить
Напомним, бизнесмен Олег Шишов не прекращал рабочих командировок и поездок по стране даже в период уголовного преследования. Так,
Через два дня после задержания, 12 ноября 2014 года, Куйбышевский районный суд Омска выпустил бизнесмена под домашний арест. Но когда он вновь попытался вылететь в Москву, то его арестовали столичные силовики, причем на этот раз по подозрению в хищениях на строительстве Приморского океанариума. И тут же направили в СИЗО «Матросская тишина».
Но после нескольких лет в СИЗО и колонии № 8 города Омска, Шишов вдруг вновь демонстрирует деловую активность. Не исключено, что он вновь намерен создать новое мостостроительное предприятие. И поехал в командировку именно с этой целью. В своих планах бизнесмен признавался сам накануне своего освобождения. Он сообщил СМИ, что намерен создать высококвалифицированную компанию в области проектирования и строительства сложных технологий и объектов. Не такое большое предприятие, как НПО «Мостовик», но по мнению бизнесмена, новая компания могла бы дать работу тысячам омичей.
В пользу создания нового предприятия говорит и тот факт, что, по неофициальным данным, бывших сотрудников «Мостовика» уже начали обзванивать на предмет трудоустройства.
Кроме того, известно, что сейчас в России в работе сразу несколько крупных и сложных с технологической точки зрения проектов, требующих работы серьезных команд, включая Керченский мост. Не исключено, что Шишова выпустили по УДО намеренно, чтобы он собрал людей, имеющих опыт работы в «Мостовике» и задействовал их для этих проектов.
Команда омского предприятия была достаточно эффективна, именно поэтому ее привлекали для строительства Олимпийских объектов, путевых развязок в Москве и океанариума в Приморье. И, как бы печально не закончились эти стройки для самого Шишова, все эти объекты стоят и они востребованы.
Добавим, что «Мостовик» был создан в 1982 году. Компания считалась одним из крупнейших строительных предприятий России с годовыми объемами работ свыше 45 миллиардов рублей. «Мостовик» был одним из основных государственных подрядчиков при строительстве объектов к зимней Олимпиаде в Сочи. 4 апреля 2014 года Олег Шишов объявил о банкротстве компании. По некоторым данным, предприятие «подмял» конкурент «Мостовика» — столичный «Мост». Сейчас имущество строительной компании распродано за бесценок, отдельными лотами неизвестным московским фирмам.