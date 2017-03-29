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10:07 (мск), источник: Sputnik.by

Данкверт ответил Генпрокуратуре Беларуси

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт дал ответы на вопросы Генеральной прокуратуры Беларуси о причинах запрета ввоза белорусских продуктов, направив все пояснения в Генпрокуратуру РФ, которая ведет переписку с белорусским надзорным ведомством.

Источник: Sputnik.by

В начале февраля этого года президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МВД республики возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора. После этого МВД Беларуси начал доследственную проверку действий чиновников ведомства в отношении белорусских предприятий. В рамках проверки Генпрокуратура Беларуси направила российским коллегам вопросы к Данкверту.

«Ключевые вопросы были о причинах запрета поставок мясных и молочных продуктов с ряда предприятий. Мы со своей стороны предоставили подробный отчет по всем нарушениям, которые мы выявляли, проведенным задержаниям продукции, по отклонениям, выявленным в результате лабораторного анализа. Это довольно большой пакет документов, ответы совершенно рядовые», — приводит в среду российская газета «Известия» слова пресс-секретаря Россельхознадзора Юлии Мелано.

По ее словам, вопросы касались причин ограничений в отношении животноводческой продукции из Беларуси. В ответе перечислены все случаи и основания для каждого конкретного случая.

В частности, отвечая на вопрос о последних ограничениях по поставкам говядины с предприятий Минской области, Данкверт пояснил, что у российских ветеринаров имелись подозрения: часть продукции после повторной упаковки и перемаркировки поступала в РФ через Беларусь из Европы и Украины. Однако, заметил Данкверт, белорусская сторона не расследовала подобные факты. В Россельхознадзоре сочли, что продукция неизвестного происхождения представляет угрозу с точки зрения биологической безопасности.

«Известия» также отмечают, что в пресс-службе Генпрокуратуры РФ во вторник не смогли уточнить, получено ли письмо Данкверта и в какие сроки информация может быть направлена белорусским коллегам.

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