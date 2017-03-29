Раскол в Хабкрайдуме произошел при назначении нового детского омбудсмена

Хабаровск, 29 марта, AmurMedia.

Парламентарии Хабаровского края официально утвердили кандидатуру Виктории Трегубенко на пост уполномоченного по правам ребенка. Однако полной поддержки новый омбудсмен у депутатов не нашел, передает ИА AmurMedia.

Ранее редакция сообщала, что губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт предложил кандидатуру директора некоммерческой организации «Союз Деловых Женщин» Виктории Трегубенко на пост уполномоченного по правам ребенка. Однако только пятеро из восьми членов комитета членов постоянного комитета Закдумы по соцзащите населения и здравоохранения проголосовали в пользу общественницы.

На очередном заседании Хабкрайдумы большинство парламентариев поддержали выбор губернатора. Но из 33 голосовавших депутатов «за» проголосовало только 28. Еще три депутата решили проголосовать «против», а два — «воздержаться».

Наиболее радикальную позицию по отношению к новому омбудсмену заняли представители партии коммунистов.

— Депутаты нашей фракции сошлись во мнении, что складывается интересная ситуация. Все представители, которые были до того уполномоченными по правам ребенка и будут далее, продолжат четко следовать только букве закона. Не было от них ни одной инициативы об изменении федерального законодательства, не было предложений о рассмотрении решений исполнительных органов. В такой постановке вопроса мы не можем голосовать за этого представителя, — сообщил Виктор Постников.

Заметим, что единоросс Юрий Матвеев не согласился с такой оценкой деятельности уполномоченных.

— Сегодня мы выслушали доклад Светланы Жуковой о проделанной работе и увидели широкий арсенал инструментов, которыми пользуется омбудсмен. Лично я желаю Виктории Трегубенко только успехов и поддержки широкого круга общественности, — заключил парламентарий.

А по мнению однопартийца Юрия Матвеева Елены Ларионовой, которую до этого прочили на пост омбудсмена, выбор нового уполномоченного был совершен более чем достойный.

— Все знают деятельность Виктории Трегубенко, мы видели ее организаторские способности. Нужно ее поддерживать и помогать ей на этом ответственном посту, — подытожила Елена Ларионова.