Озерск и Снежинск объединятся в агломерацию

Единую агломерацию создадут Озерск и Снежинск, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Инициатор объединения — администрация Снежинска. Чиновникам понравилось, как озерские соседи создают территорию опережающего социально-экономического развития — ТОСЭР. Главы провели встречу. Снежинск и Озерск — в единой системе «Росатом», их разделяет всего 45 километров. Ядерная специализация — обширная научно-исследовательская база Снежинска и потенциал озерского «Маяка» — не единственное, чем города могут быть полезны друг другу. Так что обе территории рассчитывают на проведение совместных культурных, образовательных и спортивных мероприятий. Устроить их будет несложно, ведь для жителей «запреток» действует упрощенный режим въезда.