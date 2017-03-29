Озерск и Снежинск объединятся в агломерацию
Совместные проекты в области ядерной медицины, образования, в сфере культуры и спорта — две челябинских «запретки» готовятся к объединению.
Совместные проекты в области ядерной медицины, образования, в сфере культуры и спорта — две челябинских «запретки» готовятся к объединению.
Единую агломерацию создадут Озерск и Снежинск, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Инициатор объединения — администрация Снежинска. Чиновникам понравилось, как озерские соседи создают территорию опережающего