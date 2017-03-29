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11:00 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Озерск и Снежинск объединятся в агломерацию

Совместные проекты в области ядерной медицины, образования, в сфере культуры и спорта — две челябинских «запретки» готовятся к объединению.

Источник: Reuters

Единую агломерацию создадут Озерск и Снежинск, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Инициатор объединения — администрация Снежинска. Чиновникам понравилось, как озерские соседи создают территорию опережающего социально-экономического развития — ТОСЭР. Главы провели встречу. Снежинск и Озерск — в единой системе «Росатом», их разделяет всего 45 километров. Ядерная специализация — обширная научно-исследовательская база Снежинска и потенциал озерского «Маяка» — не единственное, чем города могут быть полезны друг другу. Так что обе территории рассчитывают на проведение совместных культурных, образовательных и спортивных мероприятий. Устроить их будет несложно, ведь для жителей «запреток» действует упрощенный режим въезда.

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