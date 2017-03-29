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10:33 (мск), источник: УНИАН

Скандальному депутату-«гееборцу» из РФ запретили въезд в Украину

Одиозному депутату Госдумы Виталию Милонову, который сравнил Украину с Африканской Республикой Габон, запрещен въезд в страну. Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины (СБУ).

Источник: УНИАН

«Сообщаем, что по состоянию на сегодня в уголовных производствах, которые расследуются следственными органами безопасности, сообщение о подозрении указанному вами гражданину не осуществлялось, уголовное производство в отношении него не начинались и не расследовались. Указанному вами гражданину запрещен въезд на территорию Украины органами СБУ», — сообщили в ведомстве.

Ранее Милонов выдвинул идею не пускать ЛГБТ-активистов в Россию, т.к. страна должна проводить политику, альтернативную «мировому диктату нравственного разложения, расползающегося с противоположного берега Атлантики».

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