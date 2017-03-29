Ярошук о пруде на Ялтинской: Надо серьёзно поработать, чтобы вернуть это место в оборот

— За все эти годы никто прудом не занимался. Скажу больше, ручей имеет сток, и все несанкционированные выбросы, которые создавались предприятиями и физическими лицами, шли в это озеро. Там надо серьёзно поработать, чтобы вернуть это место в оборот, где смогут отдыхать калининградцы, в том числе купаться. Планы грандиозные. Это не будет завтра, но сегодня нужно этим вопросом заниматься, — отметил Ярошук.

По словам чиновника, перед благоустройством пруда власти рассчитывают обновить территорию по соседству, на пересечении улицы Ялтинской с Московским проспектом. Администрация хочет перенести торговые объекты и отреставрировать немецкий дом с горельефом оленя, который относится к объектам культурного наследия.

Против застройки Ялтинского парка активно выступали местные жители, которые проводили пикеты и устраивали драки со строителями дома. Однако им так и не удалось защитить зелёную зону.

Подрядчик — компания «Грандстрой» — планировал благоустроить береговую территорию и очистить пруд. Также в качестве обременения фирма собиралась заново переложить надземную теплотрассу вдоль улицы Ялтинской и высадить около 50 деревьев. Общая сумма инвестиций оценивалась в 30 млн рублей.

Однако пруд так и не благоустроили. Александр Ярошук считает, что жители микрорайона рядом с Ялтинским парком в Ленинградском районе сами отказались от обновления прилегающей территории.