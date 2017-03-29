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10:26 (мск), источник: 112.ua

Польский консул об обстреле представительства в Луцке: Это был теракт

Консул Республики Польша в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что обстрел помещения консульства был террористическим актом. Об этом политик сказал в комментарии изданию «Волынь24».

Источник: 112.ua

«Это был истинный теракт. Хотели убить людей», — сказал консул.

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Консул сообщил, что эксперты на месте происшествия нашли металлические обломки со снаряда гранатомета. Диаметр пробоины в крыше — 70 см.

Помещение, в которое, очевидно, целились злоумышленники — жилое, там живет один из сотрудников консульства. Его спасло то, что снаряд попал не в окно, а в крышу. Оконную же раму разрушило от взрыва.

Относительно вероятных причин нападения и подозрений консул ответил, что пока не знает, кто и по каким причинам мог совершить такие действия.

Как сообщалось, в Луцке ночью обстреляли здание Генконсульства Польши, которое находится по адресу: ул. Дубновская, 22-Б. В результате стрельбы была повреждена крыша здания, там заметна дыра, окно под этим местом разбито. В момент взрыва в помещении никого не было, этажом ниже находились охранники. В результате ЧП никто не пострадал.

Позже возле обстрелянного консульства Польши в Луцке нашли детали от РПГ-22.

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