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10:50 (мск), источник: АиФ Самара

В департаменте городского хозяйства Самары вскрыты многочисленные нарушения

Прокуратура требует наказать должностных лиц департамента городского хозяйства и экологии Самары за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

В ходе проверки департамента городского хозяйства и экологии, проведённой в марте прокуратурой Самары, выявлены многочисленные грубые нарушения ФЗ РФ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в том числе при соблюдении сроков рассмотрения обращений и направлении обращений для рассмотрения в другие органы по компетенции, сообщает надзорное ведомство.

По результатам проверки в отношении должностных лиц департамента городского хозяйства и экологии возбуждено семь дел по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, из которых четыре дела возбуждено в отношении заместителя руководителя департамента — руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Игоря Сапрыкина, и три дела — в отношении заместителя руководителя департамента — руководителя управления благоустройства Андрея Семенова.

Постановления направлены для рассмотрения мировому судье участка № 28 Ленинского района Самары.

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