Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
Светская Москва: 12-ая жена олигарха из РФ на вечеринке (фото)
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
В Госдуме предложили давать отпуск за ненормированный графикПоправки депутаты предлагают внести в Трудовой кодекс России
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 танка Украины: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Таинственный космический самолет США поставил экспертов в тупик
Сланцевый газ ДНР отходит Голландии - Киевский суд
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
12Ливни затопили Перу
1195-летие Ирины Антоновой
9В мире зацвела сакура
10:29 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Дещицу вызвали в МИД Польши в связи с обстрелом консульства в Луцке

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Посол Украины Андрей Дещица вызван в МИД Польши в связи с обстрелом здания польского консульства в Луцке, говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел Польши.

Источник: "РИА Новости" Украина

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке.

Читайте также
Польский консул об обстреле представительства в Луцке: Это был теракт

«В министерство иностранных дел был вызван посол Украины в Польше. Наше представительство в Киеве вручит, кроме того, ноту протеста в украинский МИД», — говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

В МИД заявили, что ожидают от украинских спецслужб «обеспечения эффективной и усиленной охраны и скорейшего выяснения обстоятельств происшествия, установления и задержания виновных».

При этом в польском МИД подтвердили, что «после полуночи по местному времени 29 марта в здании генерального консульства РП в Луцке произошел взрыв».

«В связи с инцидентом никто не пострадал. Произошло только разрушение фасада здания консульства. Осмотр, проведенный украинскими службами, показал, что взрыв вызвал снаряд из гранатомета», — сообщили в министерстве.

Ранее консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки заявил, что ночное атака здания консульства было террористическим актом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Евродепутат: я удивился, увидев, что армия РФ делает в Сирии
Премьер Британии подписала письмо в Евросоюз о запуске Brexit
Путин увеличил численность Вооруженных сил России
Пушков упрекнул Госдеп за молчание о разгоне протестов в Париже
Евросоюзу предсказали новую волну финансового кризиса
Замдиректора Эрмитажа отправлен под домашний арест
В РПЦ назвали «правовым нонсенсом» референдум по Исаакию
Участники «Ники» призвали власть прислушаться к протестующим
Спорт
Сборная Бразилии разгромила команду Парагвая в отборе ЧМ-2018 Голы забили Коутиньо (34-я минута), Неймар (64) и Марсело (85)
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь