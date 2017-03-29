Проверять мигрантов на знание культуры Казахстана предложил Перуашев

Запрос депутатской фракции «Ак жол» он адресовал премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву. Мажилисмен напомнил о потоках беженцев и экономических мигрантов в благополучные страны мира.

«Как показывает опыт Европы, миграционное давление из неблагополучных регионов, включая относительно близкие к нам страны, принимает катастрофический характер. Их содержание в странах-реципиентах представляет дополнительные расходы бюджета, нагрузку на здравоохранение и социальное обеспечение, рост безработицы, ухудшение криминогенной обстановки», — сказала Перуашев на пленарном заседании мажилиса.

«Кроме того, неконтролируемый наплыв мигрантов из стран с другим языком, культурой и этническим составом создает угрозы сохранению национальной идентичности в принимающих странах. Как сообщали СМИ в прошлом году, накануне Нового года в ряде городов Германии, мигранты, ссылаясь на свои традиционные развлечения, изнасиловали десятки девушек и молодых женщин. В Австрии, суд над беженцем, изнасиловавшим 10-летнего мальчика, отложили под предлогом того, что он не понимал возражений своей жертвы, так как не знает языка. Были и другие вопиющие факты», — продолжил депутат.

Поэтому в ряде европейских государств начали принимать меры по ограничению внешней миграции, отметил Перуашев. По его словам, благодаря миролюбивой политике и экономическим реформам, Казахстан также «имеет привлекательную репутацию и может оказаться в поле зрения беженцев из неспокойных соседних регионов».

«С учетом этого, считаем целесообразным нашей стране не дожидаться обострения миграционной ситуации, а разработать превентивные меры по регулированию миграции и защите казахстанской идентичности», — сказал Перуашев.

Прежде всего, он предложил правительству разработать поправки в Закон РК «О гражданстве», предусмотрев нормы о сдаче соискателями гражданства РК экзамена на знание Конституции республики, культуры и истории Казахстана, государственной языковой политики.

«Это предложение не содержит какой-либо дискриминации, но будет способствовать нормальной интеграции соискателей в казахстанское общество», — уверен мажилисмен.