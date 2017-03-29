Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
СМИ: Дик Чейни заявил о начале войны с Россией
«Нужен премьер без креативности»: эксперт о судьбе Медведева
Адвокат Вороненкова рассказал о разговоре накануне убийства
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Состояние перенёсшего инсульт Носкова ухудшилось - СМИ
"Никакая" жена: Кончаловский о Толкалиной - СМИ
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
12Ливни затопили Перу
1195-летие Ирины Антоновой
9В мире зацвела сакура
10:39 (мск), источник: Sputniknews.kz

Проверять мигрантов на знание культуры Казахстана предложил Перуашев

АСТАНА, 28 мар — Sputnik. Ввести экзамен на знание культуры и Конституции Казахстана для прибывающих в республику мигрантов предложил депутат мажилиса Азат Перуашев.

Источник: Sputniknews.kz

Запрос депутатской фракции «Ак жол» он адресовал премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву. Мажилисмен напомнил о потоках беженцев и экономических мигрантов в благополучные страны мира.

«Как показывает опыт Европы, миграционное давление из неблагополучных регионов, включая относительно близкие к нам страны, принимает катастрофический характер. Их содержание в странах-реципиентах представляет дополнительные расходы бюджета, нагрузку на здравоохранение и социальное обеспечение, рост безработицы, ухудшение криминогенной обстановки», — сказала Перуашев на пленарном заседании мажилиса.

«Кроме того, неконтролируемый наплыв мигрантов из стран с другим языком, культурой и этническим составом создает угрозы сохранению национальной идентичности в принимающих странах. Как сообщали СМИ в прошлом году, накануне Нового года в ряде городов Германии, мигранты, ссылаясь на свои традиционные развлечения, изнасиловали десятки девушек и молодых женщин. В Австрии, суд над беженцем, изнасиловавшим 10-летнего мальчика, отложили под предлогом того, что он не понимал возражений своей жертвы, так как не знает языка. Были и другие вопиющие факты», — продолжил депутат.

Поэтому в ряде европейских государств начали принимать меры по ограничению внешней миграции, отметил Перуашев. По его словам, благодаря миролюбивой политике и экономическим реформам, Казахстан также «имеет привлекательную репутацию и может оказаться в поле зрения беженцев из неспокойных соседних регионов».

«С учетом этого, считаем целесообразным нашей стране не дожидаться обострения миграционной ситуации, а разработать превентивные меры по регулированию миграции и защите казахстанской идентичности», — сказал Перуашев.

Прежде всего, он предложил правительству разработать поправки в Закон РК «О гражданстве», предусмотрев нормы о сдаче соискателями гражданства РК экзамена на знание Конституции республики, культуры и истории Казахстана, государственной языковой политики.

«Это предложение не содержит какой-либо дискриминации, но будет способствовать нормальной интеграции соискателей в казахстанское общество», — уверен мажилисмен.

Он проинформировал, что экзамены на право гражданства действуют во многих миграционно-привлекательных странах: Австралии, Австрии, Германии, Канаде, Нидерландах, США, Израиле, Южной Корее. Более того, такие экзамены в основном платные, а потому не представляют нагрузки для бюджета. В ряде случаев экзамены сдают не только соискатели гражданства, но и трудовые мигранты или получатели долгосрочных виз (Голландия, Россия), в целях исключения конфликтов с коренным населением из-за непонимания языка или незнания общепринятых правил поведения, заключил Перуашев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Услуга доставки документов из ЦОНа на дом запускается в РК
Премьер Британии подписала письмо в Евросоюз о запуске Brexit
Путин увеличил численность Вооруженных сил России
Пушков упрекнул Госдеп за молчание о разгоне протестов в Париже
Евросоюзу предсказали новую волну финансового кризиса
Замдиректора Эрмитажа отправлен под домашний арест
В РПЦ назвали «правовым нонсенсом» референдум по Исаакию
Участники «Ники» призвали власть прислушаться к протестующим
Спорт
Сборная Бразилии разгромила команду Парагвая в отборе ЧМ-2018 Голы забили Коутиньо (34-я минута), Неймар (64) и Марсело (85)
Авто
Сотрудники ГИБДД проводят трезвых водителей обратно к машинам ГИБДД доработает новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС. Ранее планировалось, что документ вступит в силу с 1 апреля
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Викандер вместо Джоли: появились первые фото новой Лары Крофт Опубликованы первые кадры из нового фильма, который перезапустит франшизу о популярной героине — искательнице приключений
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста Оперная дива похвасталась достижениями восьмилетнего Тьяго.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь