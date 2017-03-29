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10:35 (мск), источник: УралПолит.ру

Первый пошел! Сергей Ярутин заявил о выдвижении в губернаторы Свердловской области

Бывший глава регионального отделения партии «Патриоты России» Сергей Ярутин заявил о своем намерении баллотироваться на пост губернатора Свердловской области. О своем решении политик сообщил на официальном аккаунте в Facebook.

Как и ранее, аргументируя свое выдвижение, Ярутин сделал ставку на критику действий нынешнего губернатора, сообщая, что Среднему Уралу нужны перемены.

«Решение я принял осознанно. В регионе накопилось много проблем, которые никак не решаются нынешним руководством. У нас был хороший, общенародно избранный и горячо любимый жителями губернатор, Эдуард Россель, после его ухода в области начался бардак, последствия которого ощущают все — мы теряем наши “бренды”, за счет которых пополнялся бюджет, например, выставку вооружений в Нижнем Тагиле, у нас уничтожаются медицина и образование. Министры после отставки разбегаются. Даже Екатеринбург с областью пришлось “мирить” в Москве. Сам это сделать в силу личных причин и нежелания нынешний губернатор не мог. Посмотрите, какой бардак с транспортной системой — никто не смог предложить нормального варианта, чтобы людям стало лучше, потому что их никто не спрашивал. В этой ситуации мы сами себя должны спасать. И мы можем это сделать», — заявил Ярутин на своей странице в Facebook.

Как отметил политик, он выдвигается как общественник, не представленный какой-либо партией. В настоящее время кандидат вместе со своей командой готовят пакет документов, необходимый для официальной регистрации на выборы. «В соответствии с законами Свердловской области, на этапе выдвижения мне предстоит решить, каким объединением я буду выдвинут в Губернаторы Свердловской области, а также предстоит пройти так называемый «муниципальный фильтр «Единой России», — отметил кандидат на пост главы региона.

Сергей Ярутин много лет возглавлял региональное отделение «Патриотов России. В начале года появлялась информация, что Ярутин может встать во главе партии «Родина», но позднее эта информация не подтвердилась.

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