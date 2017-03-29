Учителей потребовали отстранить от организации ЕНТ

«В настоящее время министерство образования и науки закрепляет школы ответственными за организацию ЕНТ. Данная работа представляет из себя сбор выпускников, уже не входящим в контингент школы, обеспечение транспортом до места прибытия, централизованное питание, в некоторых случаях даже проживание и другое», — сказала она, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра.

Парламентарий отметила, что выпускники, получившие аттестат, уже не являются участниками школьного процесса.

«Привлечение учителей к организации проведения ЕНТ является не только выполнением несвойственных им функций, но и превышением их полномочий. Нельзя забывать и о том, что тестирование будет проводиться в каникулярное время, когда учителя будут находиться в трудовых отпусках, а значит учителей будут отзывать из отпусков», — пояснила И. Смирнова.

«Кроме того, участие в ЕНТ является личным правом каждого выпускника. Если он не желает дальше продолжать свое обучением в высшем учебном заведении, то никто не может принуждать его к этому. Возникает вопрос, почему МОН РК в средствах массовой информации декларирует одно, а на самом деле происходит другое. Ведь совсем недавно руководство министерства официально заявило о необходимости освобождения учителей от несвойственных им функций», — заметила депутат.

Она считает, что «пора от слов переходить к конкретным делам». «Также вызывает тревогу информация о том, что по результатам ЕНТ будет опять составляться рейтинг школ. Считаем, что данный факт несовместим с задачами школы, чтобы опять школы заставить заниматься не обучением и воспитанием, а натаскиванием для сдачи ЕНТ. В связи с этим считаем необходимым освободить школьных учителей от обязанности организации ЕНТ, а также прекратить практику выстраивания рейтингов школ по результатам ЕНТ», — заключила мажилисвумен.