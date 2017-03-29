В Украине проведут монетизацию льгот

Об этом рассказал Министр социальной политики Андрей Рева, пишет Интерфакс-Украина.

— Государство за все время взяло на себя чрезмерные обязательства. Поэтому мы видим единственный выход из этой ситуации — монетизация, то есть, денежная компенсация каждому льготнику вместо предоставления льгот в натуральном виде, — сказал Рева.

Эксперимент по монетизации льгот пройдет во Львовской области до 1 июля 2017 года. С 2018 года, по его результатам, планируется проведение полной монетизации льгот по всей стране.

Министр социальной политики подчеркнул, что в 2018 году на все льготные программы будет выделено около 20 млрд грн. Это на 5 млрд грн больше, чем выделяется сегодня.

Напомним, международный валютный фонд настаивает на обязательном проведении пенсионной реформы в Украине.