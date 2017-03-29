Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Сланцевый газ Донбасса отходит Голландии: решение Киевского суда
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
9В тени стены
8Пустыня в цвету
1185-летие Наины Ельциной
13:47 (мск), источник: Ictv.ua

В Украине проведут монетизацию льгот

Правительство намеревается перейти к полной монетизации льгот в Украине с 2018 года.

Об этом рассказал Министр социальной политики Андрей Рева, пишет Интерфакс-Украина.

— Государство за все время взяло на себя чрезмерные обязательства. Поэтому мы видим единственный выход из этой ситуации — монетизация, то есть, денежная компенсация каждому льготнику вместо предоставления льгот в натуральном виде, — сказал Рева.

Эксперимент по монетизации льгот пройдет во Львовской области до 1 июля 2017 года. С 2018 года, по его результатам, планируется проведение полной монетизации льгот по всей стране.

Министр социальной политики подчеркнул, что в 2018 году на все льготные программы будет выделено около 20 млрд грн. Это на 5 млрд грн больше, чем выделяется сегодня.

Напомним, международный валютный фонд настаивает на обязательном проведении пенсионной реформы в Украине.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе ФСБ задержала на улице крымского татарина
Совфед освободил попавших под санкции россиян от налогов
Путин увеличил численность Вооруженных сил России
В Росгвардии объяснили действия бойцов в Чечне во время атаки
Вороненков незадолго до убийства пожаловался в суд на угрозы
Замдиректора Эрмитажа отправлен под домашний арест
Матвиенко призвала к диалогу с гражданами после протестов
В РПЦ считают «правовым нонсенсом» референдум по Исаакию
Спорт
Без Месси. И без ЧМ? Аргентина в шаге от величайшего провала Впервые за 40 лет сборная Аргентины может пропустить чемпионат мира. Выясняем, кто виноват и что делать
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь