Совфед поддержал запрет денежных переводов на Украину через иностранные платежные системы

Закон устанавливает «запрет на трансграничные переводы без открытия банковского счета, которые осуществляются вне рамок платежных систем».

На Украине запретили Webmoney, Яндекс. Деньги, QIWI Wallet и Wallet one

Согласно одобренным поправкам, в случае введения иностранным государством ограничительных мер в отношении российских платежных систем, денежные переводы из России в данную страну будут возможны лишь через систему, контролируемую Россией.

Законопроект стал ответной мерой на введение Украиной в октябре 2016 года санкций в отношении российских платежных систем «Колибри» (управляется Сбербанком), «Золотая корона» (РНКО «Платежный центр»), Blizko (Связь-банк), «Международные денежные переводы “Лидер”», а также управляемые одноименными банками системы «Юнистрим» и Anelik.

Также на Украине введен запрет на использование электронных систем WebMoney, «Яндекс. Деньги», QIWI Wallet и Wallet One «Единый кошелек».