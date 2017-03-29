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11:33 (мск), источник: RNS

Совфед поддержал запрет денежных переводов на Украину через иностранные платежные системы

Совет Федерации одобрил закон о запрете денежных переводов из России на Украину посредством иностранных платежных систем.

Источник: Reuters

Закон устанавливает «запрет на трансграничные переводы без открытия банковского счета, которые осуществляются вне рамок платежных систем».

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Согласно одобренным поправкам, в случае введения иностранным государством ограничительных мер в отношении российских платежных систем, денежные переводы из России в данную страну будут возможны лишь через систему, контролируемую Россией.

Законопроект стал ответной мерой на введение Украиной в октябре 2016 года санкций в отношении российских платежных систем «Колибри» (управляется Сбербанком), «Золотая корона» (РНКО «Платежный центр»), Blizko (Связь-банк), «Международные денежные переводы “Лидер”», а также управляемые одноименными банками системы «Юнистрим» и Anelik.

Также на Украине введен запрет на использование электронных систем WebMoney, «Яндекс. Деньги», QIWI Wallet и Wallet One «Единый кошелек».

Комментарии
7
Аристарх Лохов
нечего Украинскую экономику подрывать, а то займет наше крепкое 13 место
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infogroov
Давно пора!
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Берёзка
Дождались таки. Нарвётся Порошенко на свою ...опу от украинцев работающих в России, а их тут миллионы.
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