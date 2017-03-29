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11:18 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов провел заседание Правительства Башкортостана

УФА, 29 мар 2017. /ИА «Башинформ"/. 29 марта в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл заседание Правительства республики, посвящённое итогам социально-экономического развития региона в 2016 году.

Источник: Башинформ

Руководитель республики отметил, что в 2016 году объём промышленного производства вырос на 2,6 процента, сельского хозяйства — почти на один процент. По индексу объёма инвестиций в основной капитал (104,2 процента) республика стала лидером в Приволжском федеральном округе. По итогам года профицит бюджета составил 10 млрд рублей.

В республике введено около 2,7 млн кв. м жилья, что на 0,3 процента выше уровня 2015 года. По этому показателю Башкортостан занимает первое место в ПФО и является одним из лидеров в стране.

— Сделаны важные шаги по дальнейшему улучшению ситуации в инвестиционной сфере. Кумертау и Белебей вошли в число 11 образованных в стране территорий опережающего социально-экономического развития. Башкортостан стал единственным регионом, в котором в течение года сразу два города получили этот статус, — сказал Рустэм Хамитов. — Теперь нужно эффективно использовать полученные возможности для привлечения резидентов, открытия новых производств, создания рабочих мест, в том числе в бизнес-секторе. В этом году надо продолжать работу по присвоению нашим городам такого статуса. Будем трудиться в этом направлении.

Глава региона отметил, что в Башкортостане наметился реальный рост заработных плат в целом. Сократился уровень общей безработицы — с 6,1 до 5,8 процента. Ожидаемая продолжительность жизни в республике выросла с 70 до 71 года. Сократилась смертность.

В числе проблемных вопросов, которыми нужно активно заниматься, Рустэм Хамитов назвал снижение рождаемости и миграционный отток рабочей силы в другие регионы.

— Растёт интерес к республике со стороны зарубежных партнёров. С нами готовы сотрудничать, — отметил Рустэм Хамитов. — Только в прошлом году Уфу посетили иностранные делегации из 40 стран мира. Состоялись конструктивные переговоры с выходом на важные для республики решения. Сейчас необходимо получить от этих встреч конкретные результаты, в первую очередь, в виде иностранных инвестиций в наш регион.

Подробный отчёт о работе Правительства республики в 2016 году будет представлен в апреле на очередном заседании Государственного Собрания — Курултая Башкортостана.

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